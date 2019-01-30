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睽違四年 中台灣元宵燈會重返文心森林公園

2019-01-30 11:09聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市政府舉辦的「中台灣元宵燈會」今年邁入第20年，每年吸引眾多人潮前往賞燈，前4年燈會都在台中公園舉辦，今年燈會自2月16日至24日將重返文心森林公園舉行，以「福滿迎豬」為主題，主燈為高12公尺的「御天飛行豬」，粉紅豬穿上飛行外套展翅高飛，象徵台中積極飛向國際，經濟起飛。

中台灣元宵燈會自民國88年開始舉辦，場地原在台中公園，民國96年生肖豬年移至文心森林公園，前台中市長林佳龍上任後，又將主燈區移回台中公園。今年適逢豬年，也是中台灣元宵燈會20周年，重返文心森林公園舉辦。

台中市長盧秀燕表示，豬代表圓滿、福氣、好命，是吉祥的象徵，「中台灣元宵燈會」已經舉辦20年，20年來政府單位及民間團體都協助辦理。今年第20年相當精彩，中台灣元宵燈會保證是全國最好看。主燈「御天飛行豬」，粉紅豬以飛行員象徵的飛行外套，代表大家一起拚經濟，豬一飛衝天，經濟起飛。

台中市觀光旅遊局指出，今年元宵燈會在2月16日開幕，19日舉辦元宵燈會，24日閉幕，今年燈會主題緊扣台中意象與生肖豬年，創意大爆發，市府打造一座12公尺高的主燈「御天飛行豬」，除了主燈外，配合台中花博，特別規劃12座花博石虎家族主題燈，還有15座台中特色傳統花燈、5座大型充氣發光創意主題燈、1座日本睡魔扇形花燈。另有大面積光環境及賞燈光廊，燦爛奪目，點亮文心森林公園夜空。

民眾最關心的小提燈，去年因預算問題停擺，今年將恢復發放，今年小提燈是「飛天豬」造型，只要轉動拉繩，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，將製作15萬盞，2月16日至19日每晚6時在燈會現場發送給民眾。

另友好城市日本青森縣自去年開始參加中臺灣元宵燈會，展出扇型睡魔花燈，元宵節當晚來賞燈的民眾，有機會排到日本青森縣平川市贈送的限量睡魔小提燈，預計贈送3千盞。

今年小提燈是「飛天豬」造型，只要轉動拉繩，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，將製作15萬...
今年小提燈是「飛天豬」造型，只要轉動拉繩，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，將製作15萬盞。記者余采瀅/攝影
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今年小提燈是「飛天豬」造型，只要轉動拉繩，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，將製作15萬...
今年小提燈是「飛天豬」造型，只要轉動拉繩，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，將製作15萬盞。記者余采瀅/攝影
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