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彰化推APP追蹤迷途老人 鼓勵全民雞婆幫忙定位

2019-01-30 10:44聯合報 記者林敬家╱即時報導

路上常有迷途老人因身上沒有證件讓民眾與警方難以辨識身分，彰化縣推出「守護BBCall」，針對失智長者或領身心障礙手冊有迷失之虞者所設計，長輩只要帶著載具，家人可以利用手機APP追蹤他所在位置，民眾也可幫疑似走失的長輩定位，結合民力減少走失憾事發生。

彰化市大竹派出所這個月連續兩周發現有長輩走失，1月10日晚間在國聖路附近出現的迷途老婦因沒有愛心手鍊及可辨識身分文件，派出所員警詢問附近居民，東湊西湊資訊花不少時間才確認老婦身份，聯繫家屬將她帶回。

派出所員警又在同月17日中午於福山街巷弄發現有失智迷途老翁，他身上發現戴有愛心手鍊，但手鍊已經斑駁且模糊不清，看得出年代久遠，員警猶如瞎子摸象，嘗試多種數字組合比對後，才聯繫到心急如焚的家屬，警方後來聯繫縣府社會處，幫長輩打造新的愛心手鍊，以防意外再發生。

彰化警分局也在農曆春節前盤點訪視縣內患有失智症、智能障礙、精神異常、有走失傾向的居民，協助申請共31件愛心手鍊。

長青福利科長陳奎林指出，愛心手鍊是現在較普遍的防走失工具，但人一旦走失，家屬常無法得知長輩去向，協尋上仍有限制，去年推廣的「守護BBCall」除了家人可以透過APP知道長輩行走的路徑，一般民眾下載只要開啟網路、藍芽不用手動搜尋就能幫周遭配戴防走失載具的長者打卡定位。

當長者走失，家人用APP發出協尋公告，便會讓長者身上的防走失載具成為「走失狀態」，協尋者一經過長者周圍，守護BBCall偵測到防走失載具，民眾手機就會出現「附近有需要幫忙的長者」推播，目前透過與警方合作推廣，希望讓全民一起守護迷途老人。

彰化警分局請社會處協助老翁配戴新的愛心手鍊。記者林敬家／翻攝
彰化警分局請社會處協助老翁配戴新的愛心手鍊。記者林敬家／翻攝
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彰化縣政府推廣「守護BBCall」，透過手機APP追蹤定位長輩所在位置。圖／彰化...
彰化縣政府推廣「守護BBCall」，透過手機APP追蹤定位長輩所在位置。圖／彰化縣政府提供
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彰化市大竹派出所員警本月協助迷途長輩找到回家的路。記者林敬家／翻攝
彰化市大竹派出所員警本月協助迷途長輩找到回家的路。記者林敬家／翻攝
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愛心失智症

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