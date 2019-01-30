親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

劈腿！家暴！仙人跳？ 這議會「情慾流動」忍不住

比監視器更可怕 誰在偷看你的個資？

盧秀燕訪市場 魚、果菜商：未來4年靠妳了

2019-01-30 07:56聯合報 記者黃寅╱即時報導

春節將屆，台中市盧秀燕凌晨接連視察台中魚市場與果菜批發市場，許多人知道她剛去香港推銷農產品回來，當面向她說「市長加油」當她在果菜市場時，更有多攤水果商直接送上大盒水果，寄望她能替大家行銷，還說「就像韓市長（韓國瑜）講的一句話，人進的來，東西出的去，大家發大財」。

盧秀燕昨視察台中市原民會時，不慎跌倒，右大腿肌肉拉傷，但她仍忍著痛凌晨4時30分準時出現在魚市場。市場人員擔心地滑，請她換上雨鞋並一路攙扶。盧秀燕說還來不及看醫生，只噴了些止痛噴劑，但因肌肉無力，走路時需要扶一下。

盧秀燕在兩個市場都透過廣播向魚商和果菜商們拜年，感謝他們辛苦供應魚貨和蔬果。魚商們看到市長到達，興奮地喊「市長好」、「讚」她也祝大家「年年有餘（魚）」。

盧秀燕說，許多人過年最愛的白鯧去年達每公斤3千元，但今年已回穩至1千元，顯示供應穩定。

盧秀燕到達果菜市場時，幾乎每到一攤都分別送上包括蘋果、橘子、棗子等給她，還有位李姓攤商準備了兩顆鳳梨，等著她到來和全家一起拍照，並「祝大家未來都能旺」。盧秀燕抓住機會替果商們宣傳，包括蘋果代表平安、橘子是大吉大利，而棗子能早生貴子；連「吃了台中的雪梨皮膚能雪白」都說出口。

一位攤商送給盧一大盒蘋果，說「前一陣子」市場環境有點低落，但他相信在盧秀燕的領導下，應該會做得更好；他激動的握著拳、舉起手像呼口號般說：「就像韓市長講的一句話，人進的來，東西賣的出去，大家發大財；這4年麻煩您了！」盧秀燕直回說「對、對、對！」

台中魚市場指出，今年春節漁貨行情雖有因應節慶小幅上漲，但也在預期價格範圍內，近一周平均日交易量約60至70噸、平均價格每公斤約150元，與去年春節前價格差異不大，表現平穩。

台中果菜運銷公司總經理翁添滿也指出，由於氣候穩定，貨源充足，春節水果供應量每日平均約為400至500餘噸，平均交易價格每公斤約40至50元間，與去年差異不大。蔬菜因氣候穩定，供應量相較去年充足，每日平均交易量約在150餘噸，平均交易價格每公斤落在15至17元間。

這位攤商（左）送給台中市長盧秀燕一大盒蘋果，說「前一陣子」市場環境有點低落，但他...
這位攤商（左）送給台中市長盧秀燕一大盒蘋果，說「前一陣子」市場環境有點低落，但他相信在盧秀燕的領導下，應該會做得更好，並說：「就像韓市長講的一句話，人進的來，東西賣的出去，大家發大財；這4年麻煩您了！」。記者黃寅／攝影
分享
台中市長盧秀燕昨跌倒，雖肌肉拉傷，但今凌晨仍忍著痛接連視察台中魚市場和果菜市場。...
台中市長盧秀燕昨跌倒，雖肌肉拉傷，但今凌晨仍忍著痛接連視察台中魚市場和果菜市場。記者黃寅／攝影
分享
台中市長盧秀燕凌晨視察台中魚市場，並與魚商們合影。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕凌晨視察台中魚市場，並與魚商們合影。記者黃寅／攝影
分享
台中市長盧秀燕凌晨視察果菜市場時，許多攤商都送上水果和祝福物，寄望在盧秀燕帶領下...
台中市長盧秀燕凌晨視察果菜市場時，許多攤商都送上水果和祝福物，寄望在盧秀燕帶領下未來會更好。記者黃寅／攝影
分享
台中市長盧秀燕為行銷雪梨，連「吃了台中的雪梨皮膚能雪白」都說出口。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕為行銷雪梨，連「吃了台中的雪梨皮膚能雪白」都說出口。記者黃寅／攝影
分享

盧秀燕春節台中市

相關新聞

想有「家」等20年！921平宅讓售 34災戶喜獲權狀

2019-01-29 23:26

中市社會局長李允傑顧老護幼 春節不打烊

2019-01-30 00:29

水岸維護很花錢 台中市府擬找企業認養

2019-01-30 00:23

葫蘆墩圳水枯魚死 台中「掀蓋」未做的重新評估

2019-01-30 00:21

跟15「兒女」圍爐 彰化縣長媽媽抱抱送禮

2019-01-30 00:14

投131線架落石網 鐵球實測…安啦

2019-01-30 00:12

影／失去家庭溫暖15名小孩 縣長媽媽王惠美抽空共進午餐

2019-01-29 20:11

影／南投驗收「防落石網」工程 丟1噸重鐵球實測

2019-01-29 18:07

搶過年商機 台中柑橘外銷星馬、加拿大

2019-01-29 10:36

因為「友伴計畫」 精神病患：生病20年來第一次有工作

2019-01-29 08:58

江欽良預告：寶島時代村 5月可望復村

2019-01-28 23:19

埔里意象看板 拆不拆再研議

2019-01-28 23:18

價崩就是量太多 現有補助… 農民批：鼓勵大家種嗎？

2019-01-28 23:12

中市藍議員槓黨中央：別只打順風球

2019-01-28 23:12

高麗菜登記種植 保證每公斤6元收購

2019-01-28 23:09

彰化行政處長蔡松煇：負責是能力 勤勞有前途

2019-01-28 23:06

人生如走馬燈來來去去 黃玉垣讓彰檢脫胎換骨獲高陞

2019-01-28 19:48

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

史懷哲教師自撞身亡 學生泣：謝謝你啟發我們的人生

2019-01-29 23:17

肯定柯文哲過去政績 昔日柯粉列「不再支持原因」

2019-01-29 20:41

震撼彈！涉賄嘉市議員郭明賓 臉書發表請辭聲明

2019-01-29 15:40

網紅館長嗆高市府是垃圾 運發局：問錯人溝通誤會

2019-01-29 11:05

與健力協會合辦比賽受阻 館長轟「高雄市府就是垃圾」

2019-01-29 10:10

影／回應館長嗆聲！韓國瑜請運發局澄清

2019-01-29 12:26

影／南投驗收「防落石網」工程 丟1噸重鐵球實測

2019-01-29 18:07

基隆七堵煙火嘉年華 崇孝街封街李千那開唱

2019-01-29 14:36

上廁所很享受！這座公廁像美術館 還設免治馬桶

2019-01-29 10:52

打造全台最大文房四寶裝置藝術 書法家：越看越難過

2019-01-29 22:10

嘉市議員郭明賓坦承賄選今請辭 檢方：尊重

2019-01-29 15:47

翁章梁駕特斯拉 高鐵低碳轉運中心啟用驚呼連連

2019-01-29 10:21

新北市區長人事大搬風 新區長2月1日上任

2019-01-29 14:57

拚過年前通車 台鐵新營後站30日啟用

2019-01-29 13:52

影／失去家庭溫暖15名小孩 縣長媽媽王惠美抽空共進午餐

2019-01-29 20:11

韓國瑜發紅包第二波 旗山美濃內門鄉親看過來

2019-01-29 14:00

金門泡菜行銷兩岸 3青年創業 月賣萬餘瓶

2019-01-29 23:49

阻撓館長辦比賽？高市運發局否認：沒來接觸過

2019-01-29 12:35

影／林右昌直播介紹好吃餃子 歪樓大喊小編可以嫁了

2019-01-29 16:22

高市落實陳文茜點子 31日25家餐飲比烏魚子佐餐料理

2019-01-29 12:39

高雄永浴愛河2月1日試跳 議員籲民眾：平時千萬不要跳

2019-01-29 14:36

Q版韓國瑜鳳梨酥超吸睛 韓粉搶購

2019-01-29 12:41

苦撐10多年終於有廠商進駐 斗六棒球場廖了以接手營運

2019-01-29 23:57

高市推「愛情發大財」廟宇 韓國瑜邀來走春

2019-01-29 15:39

桃園施作下水道 民眾抱怨連連

2019-01-29 23:41

影／宜蘭拚經濟也搶救蘭陽戲劇團 林姿妙撂重話：薄利多銷

2019-01-29 18:22

影／香山海水川溪受汙染 民進黨團：應嚴懲業者

2019-01-29 15:26

前士林紙業大樓變青年旅社 摘老屋新生金獎

2019-01-30 07:34

盧秀燕訪市場 魚、果菜商：未來4年靠妳了

2019-01-30 07:56

好消息！台開「花鳥溫泉季」免費入園 初二起開放12天

2019-01-30 07:57

來宜蘭出遊要注意 國五從初一開始高乘載管制

2019-01-29 21:50

柯文哲夜市拜年 民眾大排長龍領豬年發財金

2019-01-29 20:43

世界辣度前三都在此 不怕辣的人放馬過來

2019-01-30 08:14

高雄韓流吸觀光潮 春節期間574家診所防疫不打烊

2019-01-29 16:37

企業總座讀雲科大博士班 捐贈機械致詞要教授別當他

2019-01-29 18:06

蔡易餘賀年看板自嘲「妙餘如豬」網友大力按讚

2019-01-29 22:15

嘉義縣新任環保局長張根穆 明天就職

2019-01-29 16:29

獨／朱立倫無名氏友人 再捐2千萬要當侯友宜朋友

2019-01-30 09:09

補助預算被刪 林姿妙：盼蘭陽劇團「薄利多銷」

2019-01-30 00:05

迎接新年春節遊客 高雄第2艘電力渡輪啟用

2019-01-29 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top