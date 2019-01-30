盧秀燕訪市場 魚、果菜商：未來4年靠妳了

2019-01-30 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



春節將屆，台中市長盧秀燕凌晨接連視察台中魚市場與果菜批發市場，許多人知道她剛去香港推銷農產品回來，當面向她說「市長加油」當她在果菜市場時，更有多攤水果商直接送上大盒水果，寄望她能替大家行銷，還說「就像韓市長（韓國瑜）講的一句話，人進的來，東西出的去，大家發大財」。

盧秀燕昨視察台中市原民會時，不慎跌倒，右大腿肌肉拉傷，但她仍忍著痛凌晨4時30分準時出現在魚市場。市場人員擔心地滑，請她換上雨鞋並一路攙扶。盧秀燕說還來不及看醫生，只噴了些止痛噴劑，但因肌肉無力，走路時需要扶一下。

盧秀燕在兩個市場都透過廣播向魚商和果菜商們拜年，感謝他們辛苦供應魚貨和蔬果。魚商們看到市長到達，興奮地喊「市長好」、「讚」她也祝大家「年年有餘（魚）」。

盧秀燕說，許多人過年最愛的白鯧去年達每公斤3千元，但今年已回穩至1千元，顯示供應穩定。

盧秀燕到達果菜市場時，幾乎每到一攤都分別送上包括蘋果、橘子、棗子等給她，還有位李姓攤商準備了兩顆鳳梨，等著她到來和全家一起拍照，並「祝大家未來都能旺」。盧秀燕抓住機會替果商們宣傳，包括蘋果代表平安、橘子是大吉大利，而棗子能早生貴子；連「吃了台中的雪梨皮膚能雪白」都說出口。

一位攤商送給盧一大盒蘋果，說「前一陣子」市場環境有點低落，但他相信在盧秀燕的領導下，應該會做得更好；他激動的握著拳、舉起手像呼口號般說：「就像韓市長講的一句話，人進的來，東西賣的出去，大家發大財；這4年麻煩您了！」盧秀燕直回說「對、對、對！」

台中魚市場指出，今年春節漁貨行情雖有因應節慶小幅上漲，但也在預期價格範圍內，近一周平均日交易量約60至70噸、平均價格每公斤約150元，與去年春節前價格差異不大，表現平穩。