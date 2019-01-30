投131線架落石網 鐵球實測…安啦

2019-01-30 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投報導



南投縣埔里鎮投131線牛洞路段前年發生落石砸車、釀1死悲劇，去年縣府提報中央核定補助，以落石網工法補強邊坡落石災害防護，工程近期完竣，昨以1噸重鐵球模擬落石實測驗收，確認安全性。

縣府指出，投131線是埔里鎮往魚池鄉東光、共和村的要道，也是埔里往日月潭、九族文化村等景點的替代道路，車流量不小，但落石頻傳，前年11月落石砸中行經車輛，1人自撞山壁死亡，經向行政院提報獲3500萬元經費，設置防落石網。 南投縣埔里鎮投131線牛洞段邊坡防落石網工程完工，昨以1噸重鐵球模擬落石實測安全性。 記者賴香珊／攝影 分享 facebook

防護工程近期完竣，昨進行國內首創的「原位落石攔截試驗」，工務處表示，雙層防護網上層高度6公尺、長170公尺，下層高3公尺、長50公尺，總面積546平方公尺，可承受2000KJ（千焦耳）重量。

縣長林明溱說，原規劃施作明隧道，但道路空間不足，改施作落石攔截網；地方對防落石功效存疑，才進行測試，增加用路人信心。

工務處也表示，主要是靠具延展性的防護網「被動式」吸收落石能量，石頭掉落後解開網子取下，將網子復原即可；另網面感應承接重物，道路兩端會出現「小心落石」警示牌，提醒用路人。昨測試結果成功，林明溱說，未來將提供給其他縣市或養護道路單位參考，提升道路安全性。