中市社會局長李允傑顧老護幼 春節不打烊

2019-01-30 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中報導



台中市社會局長李允傑期許未來打造「利益眾生，幸福城市」。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

新任的台中市社會局長李允傑曾任青輔會主委，被延攬入盧秀燕小內閣，他期許自己打造「利益眾生，幸福城市」；他說，青輔會服務20到40歲年輕人，社會局要照顧0到120歲，責任更重大。

李允傑說，上任馬上面臨春節連假，首要工作是強化兒少關懷訪視聯繫「春節不打烊」，已請家暴防治中心、家庭福利中心社工對全市6000個高風險家庭個案年前訪視或電訪，已完成2511案、達40％高於中央標準。

中市近年年輕人口暴增，托育需求增加，李允傑表示，目前中市公托在六都數量雖非墊底，也不是名列前茅，預計3年內再增5所，也會向其他縣市取經，各區因地制宜盤點適當場所增設公托，減輕家長負擔，也能與私立托嬰中心有良性競爭。

過去4年廣受好評的「托育一條龍」，李允傑承諾福利不會減少，也會配合中央準公共化托育政策。

針對各方反映保母收費價格問題，希望適度調漲，李允傑說，台中保母、私托收費確實偏低，但這是從胡志強到林佳龍市長都堅持的「平價」政策，市民可支配所得也是六都倒數第二，未來要取「最大公約數」，讓保母收費適度調漲，也不能讓家長反彈。

至於私立托嬰中心「虐嬰」頻傳，李允傑要求透明化評鑑、審核資訊，讓家長有所本選擇。

李允傑有青輔會與社團接觸經驗，他希望運用在地社福建立「公私合作夥伴關係」，讓公部門、非營利組織資源整合，也建立公益慈善團體的整合平台，以定期論壇、共識營照顧弱勢的資源分配問題。