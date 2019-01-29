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影／失去家庭溫暖15名小孩 縣長媽媽王惠美抽空共進午餐

2019-01-29 20:11聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「謝謝縣長媽媽，我要把你畫下來，可以天天陪伴我。」四歲的小珍是無國籍的寄養家庭小女孩，很喜歡畫畫，今天彰化縣長王惠美陪伴她吃午餐，還送她整套蠟筆和空白畫冊，王惠美問她「妳想畫什麼？」，小珍小聲的說「我想畫妳！」。

彰化縣目前有15個受虐或家庭照護出問題的小孩，被縣府社會處安置在不同的寄養家庭，今天中午社會處舉辦「打開心門擁抱愛--與縣長媽媽有約」活動，安排縣長王惠美陪伴他們在北斗鎮一家餐廳圍爐共進午餐，並分別贈送他們心內想要新年禮物。

15名孩子因家庭因素，經由法定程序改定由縣長為監護人，年齡最大者為19歲、最小4歲，每名孩子的背後都有一段屬於自己的艱辛成長故事。社會處長王蘭心說，有一生下來便被棄養的嬰幼兒，有的因父母親吸毒入獄、罹患精神疾患或遭受嚴重虐待而需長期安置於機構的孩子，都需要社工專業的評估與連結資源為孩子建構安全成長環境。

化名「小珍」的小女孩目前是無國籍，父母都是印尼移工，4年前生母生下小珍後被遣送出境，生父不知去向，醫院通報社會處安置在寄養家庭至今。小珍能說一口流俐台語及國語，喜歡畫畫，王惠美知道小珍的狀況，特別心疼，先送她一套蠟筆和一本空白畫冊，還特地向店家買了一大包爆火花，小珍雖然戴著可愛的面具，仍讓人受到她很開心。王惠美祝福小珍有一天成為快樂的畫家。

「太開心了，我終於有了自己的吉他，以後可以一邊彈一邊唱。」目前念高三的小翠（化名）靦腆地向縣長媽媽王惠美說謝謝，表示她很喜歡唱歌，一直希望能擁有一把吉他可以在心情好，心情不好時邊彈邊唱，感謝王縣長在新年前讓她圓夢，有機會的話會邊彈邊唱給縣長聽。

王惠美說，15名孩子沒有人吃過牛排，所以她特地帶孩子們到牛排館用餐，這家牛排館叫做「成功牛排館」，希望孩子們未來也都能成功。

社會處特別用心，事先向寄家庭詢問孩子內心最想要的新年禮物是什麼？多數想有新鞋子、有人想要有公主裝、書局禮券、文具用品等，除了禮物外，王惠美也準備壓歲錢，祝福孩子們平平安安、健健康康的迎接新年。

彰化縣長王惠美（中）今天與15名「兒女」共進午餐，抱著喜歡畫畫，年僅4歲的無國籍...
彰化縣長王惠美（中）今天與15名「兒女」共進午餐，抱著喜歡畫畫，年僅4歲的無國籍女兒想要什麼新年禮物的情形。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美(右)今天與15名「兒女」共進午餐後，除關心她們的生活狀況，也分別...
彰化縣長王惠美(右)今天與15名「兒女」共進午餐後，除關心她們的生活狀況，也分別送給她們心中想要的新年禮物。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（左2）今天與15名「兒女」共進午餐後，分別送給他們心中想要的新年...
彰化縣長王惠美（左2）今天與15名「兒女」共進午餐後，分別送給他們心中想要的新年禮物。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（左）今天與15名「兒女」共進午餐，抱著喜歡畫畫，年僅4歲的無國籍...
彰化縣長王惠美（左）今天與15名「兒女」共進午餐，抱著喜歡畫畫，年僅4歲的無國籍女兒想要什麼新年禮物的情形。記者何烱榮／攝影
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王惠美寄養家庭

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