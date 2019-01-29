影／南投驗收「防落石網」工程 丟1噸重鐵球實測

2019-01-29 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮投131線牛洞路段前年發生落石砸車釀1死悲劇，去年捨傳統防堵的「明隧道」做法，改以「落石網工法」進行邊坡落石災害防護，近期完竣，今竟以1噸重鐵球模擬落石實測驗收，以確認防落石網安全性。

縣府指出，投131線是埔里鎮往魚池鄉東光、共和村的要道，也是埔里往日月潭、九族文化村等景點的替代道路，車流量不小，但落石頻傳，前年11月還砸中行經車輛致1人自撞山壁亡，去年向行政院提報獲3500萬元經費設置防落石網。

縣長林明溱說，原規劃施作明隧道，但因道路空間不足，改施作落石攔截網，但地方對其防落石功能存疑，為增加用路人對落石攔截的能力和信心，特在工程發包時，要求包商完竣後須進行原位落石攔截試驗，模擬落石掉落現況。

而該工程近期完竣，吊車今就將重達1.1噸的鐵球吊高至防護網上15公尺，距地面30公尺處，模擬落石自高處垂直落下，最後穩穩承接落石；對此，林說，該試驗結果將能提供給其他縣市或養護道路單位參考，提升道路安全性。