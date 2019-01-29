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聽取青年創業建議 中市府盼協助解決問題

2019-01-29 18:32中央社 台中29日電

台中市勞工局吳威志今天表示，近日走訪3大創業基地，聽取青年的創業建議，以協助青年找到創業所需資源，展現創業新能量，同時盼能構築市府未來推動青創政策的藍圖。

為輔導更多青年實現夢想，吳威志於農曆年前接連走訪西區審計新村、霧峰光復新村、潭子摘星山莊等3大創業基地，以了解各基地進駐青年的營運狀況，也聽取青年的創業建議。

吳威志說，勞工局將推出提升青年數位行銷能力等輔導措施，近日也將舉辦兩場「與摘星青年有約」座談會，希望透過與青年面對面交流機會，有助構築市府推動青創政策的藍圖。

為匯集青年創造力及協助實現創業夢想，市府推出「摘星青年、築夢台中」計畫，提供青年創業空間，規劃專家顧問營運輔導、創新創業課程與交流活動，協助青年解決創業各階段問題，強化青年自主創業能力。

勞工局指3處創業基地已成台中熱門觀光景點，也是外界觀摩青年創業模式的重點參訪行程。例如創業青年許家瑋進駐光復新村二樓的插畫工作室，巧心經營展現親近大地回歸自然的風格特色，吸引遊客駐足參觀。

另外，曾就讀醫學系博士班的江啟峰在光復新村當個開心農夫，堅持以魚菜共生等友善農法，憑藉著一股拚勁，堅持要將最好的、無毒的食材提供給消費者。

創業勞工局吳威志
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