南投131縣道架防護網 落石攔截測試成功

2019-01-29 17:57 中央社 南投縣29日電



南投縣道131線邊坡防護工程近期完工，為測試落石攔截網安全性，工程單位今天模擬落石從防護網上方15公尺垂直落下，南投縣長林明溱說，防護網成功攔截，測試結果相當成功。

縣道131線是連結埔里鎮、魚池鄉、水里鄉重要道路，由於牛洞路段曾發生落石砸車釀死傷意外，為避免災害再發生，南投縣政府去年提報行政院並獲經費新台幣3500萬元全額補助，施作落石攔截網，今天模擬落石自防護網上方15公尺垂直落下。

林明溱指出，縣道131線指標4.6公里處常有落石，發生意外事故後，縣政府工務處與行政院公共工程委員會實地踏勘，原規劃興建明隧道，但因道路空間不足，因此改施作落石攔截防護網。

林明溱表示，為增加用路人對落石攔截網的信心，特別在工程發包時，增加一項國內首創的「原位落石攔截試驗」，模擬重量約1.1公噸石頭從地面30公尺、攔截網上方15公尺處落下，測試結果相當成功。

工務處表示，防護工程採用「被動式」防落石網，不同傳統固定式「硬碰硬」阻擋，這處落石網具有延展性，可吸收落石能量，石頭掉落後，可解開網子取出，再將網子復原，就可繼續使用。

工務處表示，被動式防護網上層高度6公尺、長170公尺，下層高度3公尺、長50公尺，可承受200萬焦耳動能，另有一層主動式防護網，覆蓋總面積546平方公尺，嚴格來說共有3道防護。