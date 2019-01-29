巴拉圭國會議長享受台中午後時光 大讚花博好美

2019-01-29 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



台中花博參觀人數累計已突破400萬，下午台灣友邦巴拉圭共和國國會暨參議院議長歐斐拉一行，也率團造訪花博后里森林及馬場園區，由副市長楊瓊瓔陪同遊園，議長歐斐拉從后里森林園區一路參觀，並來到馬場園區及花舞館，欣賞到台灣各式的蘭花之美及各種花藝，現場大讚花博相當美麗，充分享受到台中之美。

巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉一行，下午在副市長楊瓊櫻陪同下，先來到花博后里森林園區的「聆聽花開的聲音」前，首先欣賞大型機械花的演出，隨著走進「發現館」內，一路從大甲溪的出海口布展，看到3886公尺的雪山山頂，看完大甲溪豐富生態，更對保育類動物的石虎標本，感到十分有趣。

歐斐拉稍後並前往后里馬場園區參觀「花舞館」，得知台中國際花博開幕近3個月來熱潮不間斷，尤其吸引多國遊客造訪，如今觀賞總人數已超過400萬人次，感到驚訝外，當看到花舞館內的各式蘭花及花藝展，參訪人員都覺得非常漂亮。