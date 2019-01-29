王惠美請吃牛排 彰化失依孩子年節團圓

2019-01-29 17:07 中央社 彰化縣29日電



彰化縣長王惠美今天結合民間資源招待14名由她監護的孩子吃牛排，並送禮物與壓歲錢，讓這些孩子也能享受年節團圓氣氛。

彰化縣目前共有15名兒少，因家庭因素經法定程序改由縣長擔任監護人，其中年紀最大19歲、最小4歲，為讓孩子享受年節團聚氣氛，彰化縣政府今天在北斗鎮成功牛排館舉辦「與縣長媽媽有約」活動，邀請縣內失依並由縣長王惠美擔任監護人的其中14名孩子聚餐。

王惠美說，聽孩子說，有人沒吃過牛排，所以特地帶孩子到牛排館用餐，而這家牛排館叫成功牛排館，也希望孩子未來都能成功。

王惠美表示，感謝安置機構、彰化家扶中心、寄養家庭用心照顧孩子，加上縣府團隊努力，已經有好幾名孩子找到很好工作，能夠獨立自主生活。

王惠美也期勉孩子說，人生是自己的，雖然無法選擇出身，但可選擇如何掌握自己未來，「一分耕耘，一分收穫」，人生態度很重要，要相信自己是最棒，期勉好好學習並發揮長才，未來找到好工作，若行有餘力，也要回饋需要幫助的人。

王惠美依孩子需求與喜好，預先準備禮物如衣服、鞋子、書局禮券、文具用品等，還有壓歲錢祝福孩子平安健康迎新年，出席的孩子則貼心準備賀年卡片給王惠美表達感謝，既溫馨又歡樂。