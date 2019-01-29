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活化中興新村開工 整修廳舍供水保地礦署進駐

2019-01-29 17:07中央社 南投縣29日電

農委會水土保持局第二辦公大樓、原人事行政總處的中興新村兩棟建築內部整修今天開工，未來將由環境資源部水土保持及地質礦產署進駐辦公，象徵活化中興新村踏出具體第一步。

迎接行政院組織改造通過後的環境資源部水土保持及地質礦產署將進駐，行政院農業委員會水土保持局規劃第二辦公大樓耐震補強及原人事行政總處中興新村辦公室內部整修，供未來水保地礦署職員200多人進駐。

整修工程今天開工，國家發展委員會主任委員陳美伶、行政院農委會副主任委員陳添壽、水保局長李鎮洋、民主進步黨籍立法委員蔡培慧與林靜儀等人出席，眾人上香祈福後，持金槌輕敲柱子象徵開工。

陳美伶致詞指精省到九二一地震後，中興新村沒落，前總統陳水扁及馬英九有心活化中興新村卻失敗，原因是要「重新開發」，但中興新村是台灣第一處花園城市，當時就是以行政為機能的宜居設計，因此，要大面積重新開發不容易成功。

陳美伶說，前行政院長賴清德決定讓中興新村重回過去具有行政機能的風華，今天耐震補強整修工程開工，就是為未來的環資部水保地礦署進駐辦公做準備，也見證要讓中興新村活化起來，絕對「不是狼來了」。

陳美伶表示，未來還有許多機關及辦公人員規劃進駐中興新村，近期人事總處調查全台公務員共8000多人有意願回到中部服務，中興新村的吸引力及誘因非常好，未來可期待，也「一定會做到」。

陳添壽說，水保局第二辦公大樓民國87年興建完成，因鄰近地震帶，並歷經九二一地震，有辦理耐震補強及內部整修需要；原人事行政總處中興新村辦公室人員遷出10多年，建築年久失修、日漸荒廢，整修後可恢復建築物原有風貌與功能。

中興新村行政院陳美伶
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