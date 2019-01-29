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豐原葫蘆墩圳掀蓋 里長怨水量「少得可憐」

2019-01-29 16:21聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中豐原的葫蘆墩圳掀蓋去年10月完成，美美的水岸受到當地好評，不過最近里長抱怨，葫蘆墩圳水量少到接近乾涸，魚都死在河道中，呼籲市長關注。台中市水利局表示，葫蘆墩圳水源來自水利會灌溉用水，因枯水期「供五休五」，水量才會減少，將籌組在地志工隊，協助河川清潔。

台中市長盧秀燕上任後，今上午在豐原區公所召開市政會議。豐榮里長林金玉說，葫蘆墩圳去年10月完成掀蓋工程，打造美美的水岸步道，一開始水很多，但最近水量少得可憐，河道接近乾涸狀態，有民眾在河道放金魚，因為水太少而死亡。

林金玉說，市府號稱打造水岸花都，但有硬體的設備卻沒有水，不會讓人有共鳴，也感受不到美感；葫蘆墩圳掀蓋後，花那麼多錢對當地商機沒有幫助，也無法聚集人潮，希望市長多關注。

台中市水利局昨下午現勘，並派人將死魚撈起，並清潔葫蘆墩圳河道垃圾。水利局長范世億說，葫蘆墩圳、軟埤溪水源來自水利會灌溉用水，最近因為枯水期，配合「供五休五」供水調節，河道水源才會減少。

范世億說，葫蘆墩圳第一期掀蓋已完成，市府將與當地里長合作，籌組志工隊河川清潔；葫蘆墩圳後續二、三期規劃將重新評估，要有穩定水源、不影響交通、安全無虞，加上籌組河川志工隊，才會繼續推動。

台中豐原葫蘆墩圳掀蓋工程去年10月完成，有里長抱怨最近水量枯竭，魚都死在河道內。...
台中豐原葫蘆墩圳掀蓋工程去年10月完成，有里長抱怨最近水量枯竭，魚都死在河道內。市府表示葫蘆墩圳水源來自灌溉用水，因應枯水調節才減少，將籌組志工隊維護清潔。記者洪敬浤／攝影
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台中豐原葫蘆墩圳掀蓋工程去年10月完成，有里長抱怨最近水量枯竭，魚都死在河道內。...
台中豐原葫蘆墩圳掀蓋工程去年10月完成，有里長抱怨最近水量枯竭，魚都死在河道內。市府表示葫蘆墩圳水源來自灌溉用水，因應枯水調節才減少，將籌組志工隊維護清潔。記者洪敬浤／攝影
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台中市盧秀燕
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