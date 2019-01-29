影／彰化春節怎麼玩？來趟古城門寺廟祈福小旅行

2019-01-29 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化古城有四個城門，儘管陸續拆除，但各城門仍留有代表性寺廟，彰化市公所今年大年初一就特別以「彰化好神大」主題，結合走春參拜寺廟與尋訪四城門歷史小旅行，推出新春祈福小旅行活動，並有專人導覽，述說彰化古故事，參加活動民眾可獲得金箔貼紙、紅包袋及「神行，還可收集彰化」廟宇特色手冊集章。

彰化市長林世賢說，「彰化好神大」安排有四條路線，一是「孔子廟─北門福德祠─開化寺─大東門福德祠─元清觀」，二是「孔子廟─大東門福德祠─元清觀─彰邑城隍廟─慶安宮─大南門開彰祖廟」，三是「孔子廟─彰邑城隍廟─慶安宮─大南門開彰祖廟─西門福德祠─聖王廟」，四是「孔子廟─西門福德祠─聖王廟─北門福德祠─開化寺」。

彰化市公所表示，考量寺廟導覽空間有限，採四條路線分眾導覽（四條路線的導覽老師分別為：邱明憲、魏孝穆、石錦明與陳美娟），活動免費，不需報名，可直接前往集合地點（彰化孔子廟前）再擇一路線由老師帶領出發，集合時間為大年初一（2月5日）下午1點30分，導覽時間約2至3小時。

林世賢說，彰化建城迄今近300年歷史，寺廟古蹟多，信仰與廟宇文化早已融入彰化人生活，所以「彰化好神大」，而且美味的彰化庶民小吃聞名全台，不管是彰化三寶─肉圓、爌肉飯、貓鼠麵，還是蛤仔麵、擔仔麵、涼麵、碗粿、肉羹等，獨到美味都令人食指大動。