搶過年商機 台中柑橘外銷星馬、加拿大

2019-01-29 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



農曆新年將到，台中農產搶海外華人應景商機，當季茂谷柑今年首度叩關新加坡市場，椪柑去年起外銷加拿大，都有不錯銷售成績。台中市農業局表示，今年要擴展中東市場，透過申請「哈拉」認證，估計可增加20%外銷量。

台中市長盧秀燕昨天快閃一日來回香港，見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署採購備忘錄，商會也採購台中茂谷柑當成伴手禮。盧秀燕強調，這批茂谷柑不是市府送的，而是商會採購的，透過採購力強大的貿易商，打開台中優質農產的通路。

盧秀燕說，台中茂谷柑今年也叩關新加坡市場，農曆新年期間在新加坡的市面上，都買得到台中的茂谷柑，未來世界各國、大陸各地只要對台中經濟有幫助，都願意出去爭取訂單。豐原區農會今年也把40公噸台中椪柑外銷到汶萊，東勢區、石岡區農會也有400公噸椪柑裝貨櫃，外銷新加坡、馬來西亞等地。

台中市農業局表示，柑橘色澤喜氣，產期在農曆年前後，受到海外華人的喜愛，除了香港、新加坡、馬來西亞、汶萊等地，去年起推動台中椪柑外銷加拿大，也受到熱烈歡迎；去年1-12月外銷金額達到2.7億元。

市府表示，今年元月在貿易公司協助下，輔導外埔區農會及外埔區紅龍果產銷班第一班，以空運方式載運50箱、300公斤的紅龍果，在加拿大多倫多的連鎖超市販售，藉此拓展國際市場。

台中市農業局表示，台中外銷農產以水果、花卉為主，主要市場為日本、新加坡、馬來西亞、香港與中國大陸，部分銷往美國、加拿大；外銷農產已椪柑、茂谷柑、荔枝、文心蘭、百合與火鶴花為主。