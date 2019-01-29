因為「友伴計畫」 精神病患：生病20年來第一次有工作

2019-01-29 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



臺中榮民總醫院嘉義分院最近推行的「友伴計畫」，招募訓練10餘位精神科病患，每天下午協助護理之家病患外出曬太陽、肢體伸展及社交互動訓練等，進行4個月來很順利，有精神病患很高興和家人分享，生病1、20年來，第一次有了「工作」。這項計畫日前獲得服務利他協會肯定，榮獲第四屆服務利他獎社會組第三名。

該院精神科醫師沈正哲表示，這幾年工作下來，一直有兩個問題困擾著他，一個是精神科病患的就業問題，很多病患即使治療後症狀得到控制，但還是無法回到一般職場，找不到工作。第二個困擾問題是護理之家的病患，整天躺床，退化得很快，且因睡眠差或退化到失智、開始吵鬧。

沈正哲說，門診時看著這些病患快速地退化，他做為一個醫師亦感到無力。這些病患需要人陪伴、互動，有天他突然想到「友伴計畫」，可以挑選精神科病患症狀穩定者，到護理之家協助，幫忙推輪椅到戶外活動，如此一來既可讓精神科病患獲得工作機會，並可減緩護理之家病患退化。