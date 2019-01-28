照顧身障生 42校辦慢飛陪伴育樂營

2019-01-28 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣政府推動慢飛陪伴育樂營，今年寒假共有42校申辦冬令營，彰化縣長王惠美今天也化身愛心小天使，到彰安國中陪著慢飛身障生一起做美勞，王惠美說，長達三個星期的寒假，透過不一樣的學習，希望能讓孩子們有充實快樂的寒假生活。

42校的慢飛陪伴育樂營共有472位身心障礙學生及139位愛心小天使參加，讓一般生的愛心小天使陪著身障生共學。

王惠美今天到彰安國中視察冬令營，看到學生們正在上襪子娃娃等美勞課，她也坐下來和學生們一起DIY，身障生做完後開心的說「可以帶回家嗎?」，王惠美哄著小朋友說「當然可以，怎麼這麼乖啊」，現場氣氛溫馨。

王惠美說，針對未來有關慢飛天使的資源挹注，中央也會給予支持，希望有意承辦的學校只要提出計畫，原則上將給予一定協助，而後續在學童健康、就學受教權利，縣府也會全力協助，讓學生在學校快樂學習，也希望減輕家長們的負擔。