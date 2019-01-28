照顧身障生 42校辦慢飛陪伴育樂營
彰化縣政府推動慢飛陪伴育樂營，今年寒假共有42校申辦冬令營，彰化縣長王惠美今天也化身愛心小天使，到彰安國中陪著慢飛身障生一起做美勞，王惠美說，長達三個星期的寒假，透過不一樣的學習，希望能讓孩子們有充實快樂的寒假生活。
42校的慢飛陪伴育樂營共有472位身心障礙學生及139位愛心小天使參加，讓一般生的愛心小天使陪著身障生共學。
王惠美今天到彰安國中視察冬令營，看到學生們正在上襪子娃娃等美勞課，她也坐下來和學生們一起DIY，身障生做完後開心的說「可以帶回家嗎?」，王惠美哄著小朋友說「當然可以，怎麼這麼乖啊」，現場氣氛溫馨。
王惠美說，針對未來有關慢飛天使的資源挹注，中央也會給予支持，希望有意承辦的學校只要提出計畫，原則上將給予一定協助，而後續在學童健康、就學受教權利，縣府也會全力協助，讓學生在學校快樂學習，也希望減輕家長們的負擔。
彰安國中校長林麗觀表示，慢飛陪伴育樂營以「多元探索、瞭解自我」為主軸設計課程，課程內容包含結合社區資源的社區踩踏、融入環保議題的藝術創作與旅遊學習、培養豐富想像力跟創作能力的手作課程、訓練手腳動作的闖關活動等，也希望在活動中能讓孩子增進人際互動交流，學習帶著走的能力。
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