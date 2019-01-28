寶島時代村復活？ 夜市大亨江欽良：5月有機會「復村」

2019-01-28 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



寶島時代村創辦人「夜市大亨」江欽良（中）因涉農會詐貸案許久未露面的他，但今為公益現身。圖／讀者提供 分享 facebook 南投縣知名懷舊景點「寶島時代村」創辦人「夜市大亨」江欽良因涉及農會詐貸案遭起訴，而許久未公開露面的江今為公益出席村內舉辦感恩圍爐餐會，更預告今年5月有機會「復村」重啟營業，全場掌聲不斷、一片喝采。

寶島時代村指出，村內營運目前雖是暫停營業，但仍延續往例在春節前宴請弱勢團體，今年因此邀請縣內18個公益團體約988位弱勢或年長者，席開104桌共同圍爐聚餐，同時由村內員工表演「癡情玫瑰花」舞蹈等演出，炒熱現場氣氛。

江欽良今也現身餐會現場發紅包給參與的受助者，陪著地方公益團體提前歡度春節，其藝人妻子小潘潘則未一同出席，但江神情看起來相當愉悅，且在主持人介紹和眾人鼓掌歡呼中上台致詞，且合影留念，這也是遭檢方起訴後首度公開露面。

「在我最困難的時候，給我鼓勵和支持！」江感恩鄉親支持，他說，「從夜市起家，921後在故鄉就想著災後重建，一路上與鄉親共同打拼，從鄉親身上學到很多」，也感謝公益團體和社工的無私付出，讓社會更溫暖，也助他找到人生價值。