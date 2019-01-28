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台中議會黨團交接 藍提醒危機意識

2019-01-28 17:24台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

張瀞分(台上右)接手國民黨台中市議會黨團書記長，要市府官員施政接地氣，以前車為鑑...
張瀞分(台上右)接手國民黨台中市議會黨團書記長，要市府官員施政接地氣，以前車為鑑。（photo by 劉東皋/台灣醒報）
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九合一選舉國民黨在台中市大勝，昨日沈智慧又順利拿下立委補選席次，國民黨副秘書長杜建德28日在議會黨團幹部交接儀式時說，期望2020中央也能重回執政。新任黨團書記長張瀞分表示，新市政團隊必須以前車為鑑，施政要能接地氣，真正傾聽民意、符合民眾所需，否則神仙也難救。

國民黨議會黨團28日上午在議會舉辦黨團幹部交接，由杜建德擔任監交。他指出，國民黨能在台中「重回執政的感覺真好」。國民黨中央經費嚴重不足，大家能打下這樣的成績，相當不容易。明年總統大選，也期望大家共同努力，重返中央執政。

年過70的張瀞分說，資深議員養成不容易，「資深」很重要。但黨團幹部要兼顧老中青三代，有知識經驗也有活力，才能做好市政監督。她對現場觀禮的副市長及各否處主管說，市議員監督市政是天職，現在雖然是國民黨市長執政，但施政必須要能接地氣，以前市府為前車之鑑，否則也會遭到挫敗。

在施政上，她舉前朝為例，應多注重基層建設，少做「放煙火式」的施政，才能讓民眾真正有感。唯有施政更透明化、與議員多溝通，該改進的地方就改進，施政與民意相結合，不要遮遮掩掩，府會才能趨於和諧。她也特別感謝前書記長李中，在任上強力監督前市長林佳龍的施政，發揮了民意監督的力量。

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