台中太平二期社宅動工 盧秀燕盼打造家的氣息

2019-01-27 18:30 中央社 台中27日電



台中市社會住宅「太平區育賢段二期」今天動土，預計民國111年6月完工，市長盧秀燕表示，市府將持續打造有「家」氣息的社宅，讓市民住的幸福。

台中市社會住宅已完成豐原安康段第一期，大里區光正段第一期也預計於今年5月入住，另北屯區北屯段、同榮段、梧棲區三民段、太平區育賢段一期等社會住宅，均陸續施工中，另尚有太平區育賢段三期等7案正規劃設計中。

台中市政府今天舉辦「太平區育賢段二期」動土典禮，包括盧秀燕、內政部常務次長林慈玲、台中市都市發展局長黃文彬，與立委何欣純及當地民代都到場見證。

盧秀燕致詞時表示，社宅是居住正義的重要一環，市府也相當重視，感謝中央給台中很多的協助，但以育賢二期段來說，蓋400多戶就需要新台幣13億元，對每個縣市的財務，蓋社宅是沈重負擔。

她說，市府為全力實踐居住正義，社宅非蓋不可，而中央和地方是夥伴關係，也希望中央再多協助地方經費、土地利用協助。

林慈玲肯定台中市社宅推動，她表示，內政部對社宅推動是不遺餘力，針對興建規劃費、融資利率、包租代管等經費進行補助，台中市政府也積極響應政策，成功媒合約916戶包租代管，以高水準服務市民。

她表示，內政部目前也正在盤點土地資源，讓地方政府針對合適的地點做建設；經費部分則運用低率貸款方式處理，未來針對增加地方經費，涉及分配問題則需要進一步通盤討論。

台中市都發局表示，太平區育賢段二期規劃4棟建築物，規模為地下2層地上12層，地面層設有店鋪，居住設施提供1房型223戶、2房型139戶及3房型66戶，合計428戶，各戶樓層設有共同景觀陽台、多功能活動教室及屋頂農園，創造共居空間生活型態。