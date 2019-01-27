王惠美和家扶兒打勾勾 成績有進步找縣長領獎品

2019-01-27 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣長王惠美今天參加彰化家扶圍爐、寒士吃飽30尾牙等活動時表示，在縣府財政吃緊下，目前已有一家公司願意認養2個學校的保全費，也有社團願意贊助重陽表揚活動等經費，未來希望將民間資源整合到公部門，大家也一起來拚經濟。

彰化家扶中心今天邀請受扶助的200戶親子在秀水鄉益源古厝圍爐，還由縣府社會處長王蘭心和彰化家扶扶幼主委紀淑玲、獅子會的獅姐們等穿上格格裝送上年菜，讓家扶親子們體驗在大宅院用餐的過年氣氛。

王惠美和家扶兒一起圍爐，還幫家扶兒夾菜，並親切的對小朋友說「 成績有進步時，可找縣長領獎品」。

彰化縣政府今天也結合人安基金會、華山基金會、創世基金會在彰化市成功活動中心前舉辦「第29屆寒士吃飽30」尾牙活動，席開75桌，王惠美和大家一起圍爐，並送上慰問小紅包。

王惠美說，很謝謝各界願意發揮愛心，政府資源有限，社會愛心無限，感謝大家一起來守護安全網，讓彰化鄉親可以歡喜過日子、快快樂樂過年，希望更多善心人士能出錢出力，未來縣府也要跟慈善團體做好資源整合。