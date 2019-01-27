村民自己寫村史 重現中市光大二村舊時光

2019-01-27 15:13 中央社 台中27日電



隨著眷村的逐漸凋零，早已拆遷的台中市光大新村，由第二代子弟籌組光大二村聯誼會，而且自己寫出過往記憶集結成書，在今天的新書發表會中，昔日眷村情誼化成文字永流傳。

「這是一本由眷村自己人寫自己歷史的書」，過去是光大二村子弟的前台大歷史系主任張秀蓉表示，位於台中市北區五權路、大雅路口的光大社區，曾經有三個空軍眷村，其中光大二村是日據時代留下來的海軍宿舍，民國34年國軍即派遣先遣部隊來台中接收水湳機場，先遣人員陸續進駐到光大二村。

光大二村聯誼會秘書長鄧國全指出，位於光大一村與三村之間的光大二村，居民大多是在水湳機場、清泉崗基地服務的士官長、士官階級的地勤飛機修護及三聯隊官士兵，最早圍牆內只有兩排共10棟的房子，供20戶人家居住，直到拆遷之前，已有約110家住戶。

光大社區於民國75年拆遷，鄧國全表示，村民們失散30年，甚至有人離開眷村已有50、60年了；後來由9名熱心的第二代子弟籌組了光大二村聯誼會，11年來定期舉辦聚會活動，凝聚了失散幾十年的村民感情。

為了記錄及保留第一代父母留下來的眷村文化，聯誼會於3年前由村民合力寫下自己記憶中的光大二村，歷經3年終於完成這本「聚＆散﹣這些年那些事」的書，張秀蓉指出，書中的所有文章都是由村民自己寫下，沒有邀請名人寫序，完全由村民用簡單的村民村語、文化素人訴說文化素語、以接地氣的方式彙整而成，還有多張珍貴的歷史照片，許多村民邊寫邊思考，邊看邊掉淚，有如一本光陰的故事。

鄧國全表示，這本總共704頁的精裝書，充滿了台灣的人情味，第一版共印製2000本，二村子弟預計贈送各縣市文化中心保存，另將贈送給大學圖書館，以為台灣保留珍貴的眷村文化。