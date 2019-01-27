親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

澳網／約克維奇擒蠻牛 超山普拉斯捧大滿貫15冠

不捨女兒陳思宇落選 陳建銘：我很想罵髒話

影／100眷村人寫回憶錄 讓人動容的「這些年那些事」

2019-01-27 13:50聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市眷村光大二村的第一代到第三代，用回憶錄的方式，各自將在村裡生活的經歷寫下來，這本書「聚與散─這些年那些事」台大歷史系退休教授張秀蓉是村中第一位高中畢業，也是第一位考取台大的第二代，她自豪說「這本回憶錄是國內第一本眷村人寫眷村事」完全不假外人，原汁原味的眷村人共同創作。

民國75年，光大社區是首批拆遷的眷村；村民失散30年，有人孩提時代離開眷村已50、60年了。9位熱心第二代子弟籌組光大二村聯誼會；會長陸瑞雲、副會長陳公正等人召下，11年前成立聯誼會，凝聚失散30、40年村民的感情。每次活動都有近兩百人參加，第一代凋零、第二代到第四代踴躍參加，今天中午在台中聚會，熱鬧熱烈，這股團隊的力量羨煞了全國許多失散東奔離西的眷村。

光大二村聯誼會今天在台中餐廳舉辦新書發表會，從第一代到第四代近兩百人參加。光大二村二代子弟們為了保留第一代父母親們所傳下來的眷村文化，3年前由周鴻瑋發起成立編輯委員會；陸瑞雲擔任召集人，鄧國全擔任總編輯，請出張秀蓉、陳公正擔任榮譽顧問、再經張麗麗、魏裕安、劉正亢、陳維和、郭元拯先後加入，馬水金協助及二村編委會支持下，花3年努力終於完成了「聚＆散﹣這些年那些事」這本書，編輯委員們今天聚在一起，難掩激動。

全書由一個眷村100個村民，用簡單的村民村語、文化素人訴說成長故事，家家的歡樂與悲傷，接地氣的方式彙整而成的一本書。不少二村的村民邊寫邊思考；邊看邊掉眼淚。大家說它勝過光陰的故事，這本書總共704頁的精裝書充滿了台灣的人情味，第一版共有2000本，二村子弟預計贈送台灣各縣市文化中心保存；另將贈送給大學圖書館，以為台灣保留珍貴的眷村文化。

光大社區位在台中市北區五權路、大雅路口，共有3個空軍眷村，其中光大二村是日據時代留下來的海軍宿舍，民國34年國軍即派潛先遣部隊來台中接收水湳機場；先遣人員即開始紛紛進駐光大二村。

光大二村大多是在水湳機場、清泉崗基地服務的士官長、士官階級的地勤飛機修護及三聯隊官士兵；位處一村及三村的中間，地靈人傑在第一代教育下，第二代培養出不少傑出人士。

例如早期棒球國手名將周阿海、前台大歷史系系主任張秀蓉教授、靜宜大學教務長高美丁教授、台大農藝系系主任高景輝教授、美國羅爾威大學機械系終身教授張守壘、澳洲龍蝦大王張守煌，都是村裡出生、長大的社會名人。

「聚＆散﹣這些年那些事」參與編輯的委員們。記者陳秋雲／攝影
「聚＆散﹣這些年那些事」參與編輯的委員們。記者陳秋雲／攝影
分享
光大二村聯誼會成立11年，村民們定期聚會，延續眷村情。記者陳秋雲／攝影
光大二村聯誼會成立11年，村民們定期聚會，延續眷村情。記者陳秋雲／攝影
分享
光大二村昔日的眷村人身影。圖／取自「聚＆散﹣這些年那些事」
光大二村昔日的眷村人身影。圖／取自「聚＆散﹣這些年那些事」
分享
光大二村30年前拆遷的情況。圖／取自「聚＆散﹣這些年那些事」
光大二村30年前拆遷的情況。圖／取自「聚＆散﹣這些年那些事」
分享

眷村台大聯誼
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

王惠美和家扶兒打勾勾 成績有進步找縣長領獎品

2019-01-27 17:52

影／彰化台電千人拔蘿蔔 一個多小時好采頭全掃空

2019-01-27 14:47

潭子福貴路70公尺多年打不通 中市府向中央爭取有進展

2019-01-27 13:27

表揚119位農民 南投幫忙找通路

2019-01-26 23:27

5年3死6傷…台中沙鹿區間測速 年底執法

2019-01-26 23:12

TVBS記者錢怡君 將出任台中市政府有給職顧問

2019-01-26 22:04

天津路年貨大街灑20萬紅包擠爆 網友：搶到小孩都走失

2019-01-26 21:13

故宮「動物藝想」 台中港區藝術中心今展出

2019-01-26 13:48

全台里鄰社區作伙來！ 台中花博門票飯店優惠再擴大

2019-01-26 13:13

台中烏日5公頃免費拔蘿蔔 萬人下田好開心

2019-01-26 12:34

影／台中立委補選倒數 沈智慧、盧秀燕合體掃街

2019-01-26 12:12

台中沙鹿區間測速年底上路 5年釀3死6傷是設置主因

2019-01-26 11:17

年假醫療防疫長照不打烊 彰化服務資訊看這裡

2019-01-26 09:48

台電千人拔蘿蔔 彰化溪州5分地明天開拔

2019-01-26 08:26

彰化少輔院懇親 8旬嬤從高雄騎車來幫孫女加菜

2019-01-26 07:48

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

韓國瑜「默默」送年菜給獨老 原因這麼暖心…

2019-01-26 23:39

商圈沒落不堪高租金 江浙菜老店永福樓2月24日歇業

2019-01-27 16:44

捕獲野生朱立倫 嘉市文化路夜市吃沙鍋魚頭還排隊外帶

2019-01-26 20:12

退休軍官投資失利成街友 跟寒士圍爐：終於不用獨過了

2019-01-27 15:17

高雄民眾踢馬路標線斷數截 原來是自來水挖路沒鋪好

2019-01-27 17:41

TVBS記者錢怡君 將出任台中市政府有給職顧問

2019-01-26 22:04

饒慶鈴團隊引進高醫進駐南迴偏鄉 台東民眾都稱讚

2019-01-27 11:56

校長私車停校園提前退 考核獎金退休金減少

2019-01-26 21:59

天津路年貨大街灑20萬紅包擠爆 網友：搶到小孩都走失

2019-01-26 21:13

屏東熱博估湧入200萬人潮 警方交通疏導繃緊神經

2019-01-27 12:09

張琍敏拍MV代言 崗山之眼大年初一重開園

2019-01-27 07:37

影／看到韓國瑜她哭了 長者訴說照顧35歲障礙兒苦在心裡

2019-01-27 15:54

商總450位企業人士看好南台灣 韓國瑜和4縣市伸手歡迎　

2019-01-26 19:51

東區店租高到頂不住！40年江浙菜永福樓2月底歇業

2019-01-27 18:33

四獸山擬規劃風景區 柯文哲笑：要撈外國人的錢

2019-01-27 15:38

潭子福貴路70公尺多年打不通 中市府向中央爭取有進展

2019-01-27 13:27

寶二水庫成遊憩景點 招募志工講解歷史、生態

2019-01-27 09:00

2140劑疫苗新到港 苗栗縣防流感大作戰整備

2019-01-27 09:34

影／台南市美術館盛大開幕 蔡英文親自到場祝賀

2019-01-27 17:05

影／100眷村人寫回憶錄 讓人動容的「這些年那些事」

2019-01-27 13:50

10多年台中桃園往返展愛 「志工狂人」遇真愛喜獲頭胎

2019-01-27 07:35

北市觀光熱點遊客減 創4年新低

2019-01-26 23:23

台南烏山頭水庫5隻圓滿豬迎春 還可擲筊祈福

2019-01-27 08:14

台南仁德自辦熱鬧年貨大街 書法名家王錫圭寫贈春聯

2019-01-27 11:55

北市雙語實驗獲好評 108學年增至13校

2019-01-26 23:59

影／彰化台電千人拔蘿蔔 一個多小時好采頭全掃空

2019-01-27 14:47

北市會計師公會贈米 向大我新舍榮民拜早年

2019-01-26 20:16

台南氣溫降 催紅落羽松林吸引遊客

2019-01-27 10:57

春假做什麼？來竹市看美展、賞夜景

2019-01-27 07:35

新竹市投入2千多萬 今年底前改造完46座熱門景點公廁

2019-01-27 14:53

屏東老屋新生首例 「綠活妝顏」引領風潮

2019-01-26 22:34

寒士幫忙省開銷 人安基金會直呼「好暖心」

2019-01-27 14:03

新竹市街頭藝人今徵選 友達光電董座秀薩克斯風

2019-01-27 13:54

視察竹市東門市場 蘇貞昌：在傳統老市場看到新希望

2019-01-26 23:03

5年3死6傷…台中沙鹿區間測速 年底執法

2019-01-26 23:12

影／慰勉台南警 徐國勇：基度山恩仇記也以法律制裁仇家

2019-01-27 13:59

阿嬤不識字 嘉縣民雄社區書法活招牌

2019-01-26 23:32

九份私人停車場亂收費 市府重罰

2019-01-26 23:09

春節搶手 蓮霧、蜜棗一顆賣到百元

2019-01-26 23:14

駕駛人注意！台南市本淵橋施工 29、30日夜間封閉

2019-01-27 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top