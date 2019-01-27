影／100眷村人寫回憶錄 讓人動容的「這些年那些事」

2019-01-27 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市眷村光大二村的第一代到第三代，用回憶錄的方式，各自將在村裡生活的經歷寫下來，這本書「聚與散─這些年那些事」台大歷史系退休教授張秀蓉是村中第一位高中畢業，也是第一位考取台大的第二代，她自豪說「這本回憶錄是國內第一本眷村人寫眷村事」完全不假外人，原汁原味的眷村人共同創作。

民國75年，光大社區是首批拆遷的眷村；村民失散30年，有人孩提時代離開眷村已50、60年了。9位熱心第二代子弟籌組光大二村聯誼會；會長陸瑞雲、副會長陳公正等人召下，11年前成立聯誼會，凝聚失散30、40年村民的感情。每次活動都有近兩百人參加，第一代凋零、第二代到第四代踴躍參加，今天中午在台中聚會，熱鬧熱烈，這股團隊的力量羨煞了全國許多失散東奔離西的眷村。

光大二村聯誼會今天在台中餐廳舉辦新書發表會，從第一代到第四代近兩百人參加。光大二村二代子弟們為了保留第一代父母親們所傳下來的眷村文化，3年前由周鴻瑋發起成立編輯委員會；陸瑞雲擔任召集人，鄧國全擔任總編輯，請出張秀蓉、陳公正擔任榮譽顧問、再經張麗麗、魏裕安、劉正亢、陳維和、郭元拯先後加入，馬水金協助及二村編委會支持下，花3年努力終於完成了「聚＆散﹣這些年那些事」這本書，編輯委員們今天聚在一起，難掩激動。

全書由一個眷村100個村民，用簡單的村民村語、文化素人訴說成長故事，家家的歡樂與悲傷，接地氣的方式彙整而成的一本書。不少二村的村民邊寫邊思考；邊看邊掉眼淚。大家說它勝過光陰的故事，這本書總共704頁的精裝書充滿了台灣的人情味，第一版共有2000本，二村子弟預計贈送台灣各縣市文化中心保存；另將贈送給大學圖書館，以為台灣保留珍貴的眷村文化。

光大社區位在台中市北區五權路、大雅路口，共有3個空軍眷村，其中光大二村是日據時代留下來的海軍宿舍，民國34年國軍即派潛先遣部隊來台中接收水湳機場；先遣人員即開始紛紛進駐光大二村。

光大二村大多是在水湳機場、清泉崗基地服務的士官長、士官階級的地勤飛機修護及三聯隊官士兵；位處一村及三村的中間，地靈人傑在第一代教育下，第二代培養出不少傑出人士。

例如早期棒球國手名將周阿海、前台大歷史系系主任張秀蓉教授、靜宜大學教務長高美丁教授、台大農藝系系主任高景輝教授、美國羅爾威大學機械系終身教授張守壘、澳洲龍蝦大王張守煌，都是村裡出生、長大的社會名人。