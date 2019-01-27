潭子福貴路70公尺多年打不通 中市府向中央爭取有進展

2019-01-27 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市潭子區潭陽國小附近的民生街連接福貴路，多年來有70公尺未打通，僅有人行便道可走。圖／台中市建設局提供 分享 facebook 台中市潭子區潭陽國小附近的民生街連接福貴路，多年來有70公尺未打通，僅有人行便道可走，車流無法通行還得繞道，地方居民長期反映希望早日打通。市長盧秀燕競選期間接獲地方陳情，上任即請副市長楊瓊瓔協助，直接向內政部營建署協調納入「生活圈道路計畫」補助，市府一月初將計畫提報營建署，希望中央及地方合作下在最短的時間內打通，紓解交通，解決多年民瘼。

市府建設局指出，潭子區民生街至福貴路長70公尺路段，地方居民目前利用國有財產局土地上的水利溝蓋通行，人車來往安全的確有疑慮。

民生街與福貴路交通銜接問題存在已久，在副市長楊瓊瓔擔任立委期間就多次接獲地方建議並爭取，礙於都市計畫未規劃這條道路，地方民意代表多次會勘爭取，都未能編列預算。

前年台中市政府終於完成都市計畫道路變更，多位民代多次辦會勘但照樣未編道路開闢經費，居民轉向盧秀燕陳情，盧上任即要求副市長楊瓊瓔處理，今年12月楊瓊瓔協助向內政部營建署協調納入「生活圈道路計畫」補助，可減輕市政負擔，經協調後，市府1月初將爭取計畫及公文提送至內政部營建署，回復錄案只等提案審議。