TVBS記者錢怡君 將出任台中市政府有給職顧問

TVBS記者錢怡君將進入台中市政府擔任有給職顧問。她目前人在國外，本報記者向她求證，錢怡君並未否認。

錢怡君大學畢業後先去華航當空姐，訓練語言能力，多年在國際組採訪國際新聞，這些年，觀眾常會在許多國際災難現場見到她認真追新聞，只要國外發生大事，長官一通電話，她就準備好出發。