天津路年貨大街灑20萬紅包擠爆 網友：搶到小孩都走失

2019-01-26 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市北區天津路商圈昨天下午舉辦20萬搶紅包的活動，由一名扮演財神爺的男子，從雲梯車上撒紅包，吸引大批人潮在現場爭搶紅包，但有網友批評，現場參與的消費者為了紅包「搶瘋了」，無所不用其極，但也傳出有人掛彩、遺失手機、錢包，甚至連小孩都搞丟了的情形，呼籲業者辦活動還是「安全至上」；台中市第二警分局表示，現場活動激烈，難免有肢體碰撞，但沒有人因此而受傷搭救護車就醫，也沒有獲報家長通報子女走失，或是錢包、手機不見的情形。

潘姓網友昨在臉書「爆料公社」發文，批評昨天下午在台中市北區天津路商圈舉辦的「20萬元財神爺喜從天降撒紅包」，參與民眾搶瘋了，無所不用的器具全拿出來了，不過在搶紅包活動中，真的是發生了很多意外插曲，不但有人受傷掛彩、氣喘，連手機、鞋子、襪子、皮包也都不異而飛遺失弄丟，最誇張的是「連小孩子都走失了」。