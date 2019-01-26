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天津路年貨大街灑20萬紅包擠爆 網友：搶到小孩都走失

2019-01-26 21:13聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市北區天津路商圈昨天下午舉辦20萬搶紅包的活動，由一名扮演財神爺的男子，從雲梯車上撒紅包，吸引大批人潮在現場爭搶紅包，但有網友批評，現場參與的消費者為了紅包「搶瘋了」，無所不用其極，但也傳出有人掛彩、遺失手機、錢包，甚至連小孩都搞丟了的情形，呼籲業者辦活動還是「安全至上」；台中市第二警分局表示，現場活動激烈，難免有肢體碰撞，但沒有人因此而受傷搭救護車就醫，也沒有獲報家長通報子女走失，或是錢包、手機不見的情形。

潘姓網友昨在臉書「爆料公社」發文，批評昨天下午在台中市北區天津路商圈舉辦的「20萬元財神爺喜從天降撒紅包」，參與民眾搶瘋了，無所不用的器具全拿出來了，不過在搶紅包活動中，真的是發生了很多意外插曲，不但有人受傷掛彩、氣喘，連手機、鞋子、襪子、皮包也都不異而飛遺失弄丟，最誇張的是「連小孩子都走失了」。

台中市第二警分局否認有網友所述的情形，當時活動周邊都有警員、救護車在旁，活動激烈時，主辦單位也有請年長者、年幼孩童到舞台前，避免被搶紅包的肢體碰撞而受傷，不過警方事後並沒有接獲民眾遺失手機、錢包的報案，也沒有人因此而搭救護車送醫，要特別予以澄清。

台中市北區天津路商圈昨舉辦財神爺撒紅包的活動，有網友批評有人因此掛彩。圖／摘自臉...
台中市北區天津路商圈昨舉辦財神爺撒紅包的活動，有網友批評有人因此掛彩。圖／摘自臉書爆料公社
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台中市北區天津路商圈昨舉辦財神爺撒紅包的活動，有網友批評有人因此掛彩。圖／摘自臉...
台中市北區天津路商圈昨舉辦財神爺撒紅包的活動，有網友批評有人因此掛彩。圖／摘自臉書爆料公社
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台中市北區天津路商圈昨舉辦財神爺撒紅包的活動，有網友批評有人因此掛彩。圖／摘自臉...
台中市北區天津路商圈昨舉辦財神爺撒紅包的活動，有網友批評有人因此掛彩。圖／摘自臉書爆料公社
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紅包台中市
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