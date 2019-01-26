台中烏日5公頃免費拔蘿蔔 萬人下田好開心

2019-01-26 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



烏日區農會說，農會在春耕前種蘿蔔，做為綠肥，並且在每年1月舉辦免費拔蘿蔔活動，一年比一年盛大，今年邁入第5年，都吸引上萬名民眾熱情參與，現場除了滿園的蘿蔔，還有一整片波斯菊、向日葵可欣賞。今年適逢烏日區農會百周年，農會準備了5千個100周年慶專用袋，另有花田小火車、裝置藝術及田園寫生活動等。

「花漾迎百年．作伙ㄇㄢ菜頭」活動從今天上午9時開始，很多民眾一大早就趕來，附近包括高鐵特區、學田路，擠滿了趕赴現場的汽車、機車，一看到蘿蔔田就直接下田開始拔蘿蔔。

從沙鹿來的柯姓夫婦說，他們一早就來，這是第一次體驗拔蘿蔔，雖然蘿蔔個頭不大，但拔蘿蔔很有趣，他們要多拔一點回去，分贈親友。

紀姓夫婦帶著5歲女兒來體驗拔蘿蔔。紀媽媽說，她第一次到烏日參與拔蘿蔔，主要是讓小朋友體驗拔蘿蔔的樂趣，今年的蘿蔔普遍都很小，結果女兒很厲害，拔到好幾個大條蘿蔔，真是幸運。