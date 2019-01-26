台中沙鹿區間測速年底上路 5年釀3死6傷是設置主因

2019-01-26 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



繼新北市、彰化縣陸續設置、規劃區間測速路段後，台中市也在月初獲得交通部核定，將在沙鹿區向上路六段（東向西）方向，設置台中市首段的「區間平均速率」科技執法設備，預計設置的地點有兩處，包括向上路六段東往西方向約1.7公里長、另外一段是國道三號沙鹿交流道下匝道後，往沙鹿方向，長度約800公尺；台中市警局交大指出，向上路六段是長下坡，過去五年間車禍頻傳，造成死傷車禍，月初也獲得交通部同意補助，市警局已展開規劃設置作業，預計最快年底前上路執法。

台中市警局交通大隊指出，向上路是台中市連接市區與台中港的重要道路，但西行方向是長陡坡地形，車輛下坡時容易煞車不及，該路段車禍頻傳，根據統計，過去5年間，該路段已發生多起重大死傷車禍，造成3死、6傷，去年間更發生多起因陡坡高速行駛而造成煞車失靈、追撞前車的交通事故，因此在「速度管理」已列為交通部的重要安全政策之際，市警局將該路段規劃設置區間測速，並在月初獲得交通部核定補助400萬元。

台中市交通大隊指出，預定設置的地點有兩處，一處是向上路六段東往西方向，全長為1.7公里、另一處是國道三號沙鹿交流道下匝道後800公尺，平均速度歸畫為50公里，利用自動車牌辨識系統、超速分析判定系統，自動擷取通行車輛的資料與記錄通過時間，即時存入資料庫後，由後端計算平均速率，再連結到告發平台，由警員認證後舉發。