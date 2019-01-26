台電千人拔蘿蔔 彰化溪州5分地明天開拔

2019-01-26 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



台電彰化區營業處明天上午將在彰化縣溪州鄉契作蘿蔔的5分地農田，舉辦千人拔蘿蔔活動，估計有兩千名台電員工及眷屬參加，親子樂陶陶。圖為去年盛況／台電公司提供 分享 facebook 「拔蘿蔔，拔蘿蔔，嘿喲、嘿喲，拔蘿蔔。」台電彰化區營業處在彰化縣溪州鄉契作蘿蔔的5分地農田，明天(27日)上午8時30分開拔，估計有兩千名台電員工及眷屬參加，預期有一番盛況。

台電公司彰化區營業處在彰化縣溪州鄉三條國小附近舉辦的這場「好采頭-千人拔蘿蔔活動」，已經邁入第20年。台電公司彰化區營業處長林錫儀表示，原本20年前，只是想幫助收入相對微薄的農民，沒想到員工來到鄉村享受難得的田園採蔬之樂，獲得廣大迴響，由於都在春節前舉辦，此活動成了台電彰化區營業處特有的「年終尾牙」，也希望帶給大家好采頭。

林錫儀說，由於每年都固定在過年前舉辦此項活動，台電必須提前在六月前就與農民契約耕作，因當地土質佳，農民技術好，種出的蘿蔔十分碩大且清脆好吃，台電也要求不得使用農藥，讓大家吃得更健康。同時，藉此機會能讓農民有穩定收入，也能有效刺激農村經濟、促進地方發展，如果有採得蘿蔔有剩餘，則捐給弱勢團體。