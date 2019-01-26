彰化少輔院懇親 8旬嬤從高雄騎車來幫孫女加菜

2019-01-26 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化少年輔育院舉行懇親會，連續3天有342名收容少年家屬到院區，高雄8旬曾姓老婦自己騎機車到彰化，千里迢迢要見上孫女一面，為她在過年前加菜，少輔院指出，縱然有些少年因違規未能與家人懇親近距離接觸，若有機會院方也在年前安排接見，希望透過家人撫慰少年的心。

彰化少輔院收容遭法院裁定感化教育的少年，每年舉行3次懇親會，院為增強家長們對少年矯正教育的信心，懇親活動中安排學生才藝表演，往後也將舉行每月1次的團體參訪，讓家人更了解少輔院，一起為收容少年矯正努力。

懇親會上收容人不用與家人隔著玻璃講話，能有更長時間與家人相處，雙方都相當珍惜機會，彰化少年輔育院調查員蔡香綿指出，有的少年親人冷漠，甚至連父母都入監服刑，幾乎不曾探望學生，讓老師們看了不捨，院方提供經濟與生活上的協助，也給予關懷，但親人的關心仍是少年們最渴望。