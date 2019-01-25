名字有英、文、國、瑜、哲、明、溱 春節免費遊渡假村

2019-01-25 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣泰雅渡假村今天和國姓鄉公所合辦「弱勢獨居老人迎春送暖圍爐」，邀請國姓鄉上百位中低收入戶獨居長者們免費入園，搭乘小火車遊園，體驗趣味童玩，也準備午宴和阿公、阿嬤一起圍爐，老人家玩得開心、吃的滿意，提前感受新年歡樂氣氛。

泰雅渡假村搭上政治熱潮，春節期間推出「新年迎春狂歡季活動」，遊客名字有「英文」、「文哲」、「國瑜」、「明溱」其中一字，就能免門票入園暢遊、泡溫泉、體驗玻璃天空步道。遊客在2月5日至8日住宿送精緻套餐，另2月2、3、4、9、10日入住享8折優惠，加入泰雅LINE@還可再折抵1000元住宿費。

泰雅渡假村總經理李吉田表示，園區長期推展公益、關懷弱勢族群，為了照顧國姓鄉的獨居長者，連續四年在春節前舉辦迎春送暖活動，招待阿公、阿嬤們提前慶新年。因為擔心老人家腿腳不方便，在園區內遊玩都由小火車搭載，讓老人家可以保留體力，欣賞美景和體驗遊樂設施。

中午的圍爐午宴，也請主廚準備營養、容易咀嚼及幫助消化的美食，泰雅渡假村主管團隊與鄉公所團隊擔任服務人員，為阿公、阿嬤們上菜，提供親切服務，讓老人家都吃得相當開心。