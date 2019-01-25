春節哪裡去？「花在彰化」賞花看光雕

2019-01-25 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣府2月5日(大年初一)到19日(十五)將在溪州公園舉辦「花在彰化」新春活動，彰化縣長王惠美今天為花在彰化宣傳，邀請大家到溪州公園白天賞花、夜間欣賞光雕燈會。

王惠美今天巧扮花仙子與農糧署中區分署分署長王安石、溪州鄉長江淑芬、田尾鄉長林守政、埤頭鄉長杜懿彩等鄉鎮長一起為「花在彰化」活動宣傳，「花在彰化」在溪州公園規劃有花卉主題館、花卉應用產業展、26鄉鎮市的農業特產、食農教育DIY、地方美食等。

今年在溪州公園綠薏湖中打造巨型月球裝置藝術，晚上搭配每半小時一次的精彩光雕，王惠美說，今年以豬為主題，將擬人的親子意象展現出來，象徵彰化很適合親子共遊的地方，初一及十五則邀請到太陽劇團舞者張逸軍及戊己劇團連袂演出，並在2月19元宵節閉幕當天，特別邀請重慶「銅梁火龍」演出，是世界著名的民俗表演。

王惠美表示，彰化是重要的農業縣，未來會繼續提升農業競爭力，建置更好的環境，讓花農及地方展業能繼續發展。

王安石表示，花卉產業是彰化非常重要的產業，全國有1萬4千多公頃的花卉面積，彰化就有5千多公頃，平均每三朵花就有一朵生產自彰化，所以到「花在彰化」看花是非常值得的。