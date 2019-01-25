陳鴻上菜在潭雅 在地食材化身年菜私房料理

2019-01-25 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



在地食材往往能夠引發遊子對家鄉的情懷，台中潭雅神三區今天邀請美食家陳鴻來大雅「上菜」，就是利用在地食材煮出一桌健康養生年菜，讓從小在傳統市場長大的副市長楊瓊瓔，馬上熱情起來，畢竟回到熟悉的大雅菜市場讓她感到格外親切，一面拉著陳鴻熱情地介紹市場的各個角落，同時與在地攤商閒話家常聊天互動，分享兒時趣聞軼事，同時領著陳鴻遍尋永興宮周邊市集與農特產食材。

楊瓊瓔也帶著觀旅局長林筱淇、陳鴻一同參拜大雅百年廟宇永興宮，祈求天上聖母保佑大台中居民平安順遂，也走進大雅傳統市場，發掘藏身傳統市場巷弄的隱藏版美食，挑選在地尚青的農特產，包含大雅三寶的紅薏仁、紅小麥及蕎麥、神岡神農蛋、潭子馬鈴薯等和多樣在地農產品。

陳鴻說，採買傳統市場食材作年菜料理，最能體現出在地飲食文化的精髓，興緻一來，甚至直接在永興宮前利用食材為鄉親示範應景年菜「阿鴻三寶飯」，直接以剛採買的大雅三寶、神岡蛋、香腸及臘肉入菜，示範主打低油、低鈉、高纖、無負擔訴求，大雅鄉親品嚐過後莫不稱道：「從不知道潭雅神地區農特產，可以料理出那麼好吃的養生年菜！」