南投弱勢長輩玩樂園吃圍爐 貼心關懷笑容燦爛

2019-01-25 17:37 中央社 南投縣25日電



南投縣國姓鄉公所今天在泰雅渡假村舉辦弱勢長輩圍爐活動，邀近百名長輩玩樂園、搭小火車、吃圍爐，阿公、阿嬤玩得開心、吃得飽足，還有貼心上菜服務，臉上都露出燦爛笑容。

國姓鄉公所與泰雅渡假村合作，今天在園區舉辦國姓鄉弱勢獨居老人迎春送暖圍爐活動，邀請國姓鄉近百名弱勢或獨居長輩暢遊樂園、吃圍爐，員工化身志工陪著阿公、阿嬤體驗趣味童玩、搭乘童話般遊園小火車，在冬日暖陽與滿滿溫情下，長輩玩得笑呵呵。

國姓鄉長丘埔生說，感謝泰雅渡假村愛心，長期為地方付出，是企業界好榜樣，可說是地方上最善心的主題樂園，未來盼持續攜手合作，全力發展地方觀光旅遊及產業，相信可使國姓鄉旅遊業更蓬勃成長。

泰雅渡假村總經理李吉田表示，長期秉持推展公益及關懷地方弱勢理念，也希望具體回饋鄉親，因此連續多年舉辦送暖圍爐活動，邀鄉內長輩共襄盛舉，除招待長者入園遊玩，也準備美味圍爐午宴，菜色主要以營養、容易咀嚼、好消化為主，讓長輩吃得安心健康。

除招待饗宴與遊玩，李吉田說，為使長輩感受如子女般的溫暖陪伴，泰雅渡假村主管團隊與鄉公所人員出馬擔任現場服務人員，為長輩上菜，提供最親切與暖心服務，很開心看到長輩的燦爛笑容。