影／全國僅5輛草猛機踏車 想看就來彰化古月館老機車展

2019-01-25 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



機車收藏達人蕭上筆將收藏了30年、近200多件不同年代的機車及相關展品，提供彰化古月館自即日起舉辦「行春～懷舊機車展」，包括偉士牌比賽型車、鐵馬加裝馬達改裝而成的草猛機踏車，全台僅存5輛，很有可看性，春節期間，民眾不妨前往古月館走春，感受老機車的魅力。

彰化市長林世賢說，「行春～懷舊機車展」除了介紹台灣機車的由來及演變，還邀請收藏達人蕭上筆提供已收藏了30年、近200多件不同年代的機車、車牌、車燈、安全帽、交通標語、機車宣傳海報、機車零件等展品，包括偉士牌比賽型車，以及全台只剩5輛的鐵馬加裝馬達改裝而成的草猛機踏車，還有許多古董機車，有好幾台到目前還領有牌照，更能騎上路到處兜風。

蕭上筆說，在早年生活條件不很好的時代，有辦法騎機車的不是醫生、當官，就是有錢人，他是花了好多心血，才收藏到這許多珍貴的老機車，歡迎民眾前來古月館參觀，回味老機車當年的風光。

同時在古月館2、3樓展出的是「童話新年特展」的作品，主要都和過年有關的習俗、趣事或是故事有關，由各幼兒園、陳老師美術教室、良儒書藝工作室多位老師，指導小朋友發揮想像力，利用日常生活中的資源回收物CD片、廚房紙捲、禮盒、牛奶鐵罐，甚至是廢棄家具等，創作出包括年畫、春聯、賀卡、燈籠、炮竹、各種用黏土捏塑出的年節應景以及跟生肖豬相關的創作品。

整個「童話新年特展」的展場，經過古月多媒材研習課賴岱伶老師的巧思布置後，更增添年節氣氛，受到各幼兒園及家長相當熱烈的回響。市長林世賢表示，以後將繼續以不同節慶的主題，讓更多小朋友參加寓教於樂的活動。