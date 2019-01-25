潭子人行便道將拓寬 居民進出免繞路

2019-01-25 15:05 中央社 台中25日電



台中潭子區民生街與福貴路僅有70公尺人行便道連結，居民出入不便，便道高低落差大，立委洪慈庸協助爭取補助，一旦完工後，除可打通區域巷道，紓解交通，居民車輛進出免繞路。

台中市潭子區民生街、福貴路間僅有70公尺長、人行便道連結，人行便道與一旁道路高低落差最大近50公分，居民出入不便，洪慈庸今天邀集中央、地方相關單位會勘。

洪慈庸表示，鐵路高架化後，台中都市縫合逐步進行，但在潭子區仍有許多巷道未打通，民生街與福貴路交通銜接問題存在已久，前年市府已提送都市道路計畫變更，今年編列經費將徵收用地打通道路，預計於今年底完工。

洪慈庸指出，福貴路與台三線中山路銜接工程也正進行中，未來民生街銜接福貴路的最後一哩路完工，地方交通將四通八達，疏通車流盼帶動產業發展。

市議員蕭隆澤表示，民生街與福貴路便道位置高低落差大，日前曾有長輩跌倒，地方居民車輛進出需要繞路而行，迫切需要打通，將督請市府盡快完工。

洪慈庸協助爭取內政部營建署「生活圈道路計畫」補助，並協調週邊國產署土地納入整體規劃，打通民生街至福貴路瓶頸路段，一旦完工後，路長70公尺、寬12公尺，可打通區域巷道、紓解交通並帶動地方發展。