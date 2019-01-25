高人氣銅梁火龍表演 花在彰化系列活動看得到

2019-01-25 15:00 中央社 彰化縣25日電



花在彰化系列活動2月5日登場，今年最特別是，邀來在南投燈會爆紅的重慶「銅梁火龍」表演，縣政府安排於2月19日閉幕演出。

花在彰化系列活動「花好月圓，豬事如意」2月5日到19日在溪州公園熱鬧展開，規劃花卉主題館、花卉應用產業展、地方特色展、農特產品展售、花車馬車歡樂行、苗圃花海等展場，遊客還可到田尾體驗漫步公路花園景觀、到北斗老街吃在地美食、悠遊埤頭百寶村。

縣政府今天對外宣傳，彰化縣長王惠美扮成花仙子為活動代言，她說，一年一度「花在彰化」範圍涵蓋南彰化溪州、埤頭、田尾、北斗等地，推薦遊客安排多天行程深入暢遊，白天到溪州公園與田尾賞花、吃北斗肉圓、欣賞埤頭鄉田野風光，晚間回溪州公園看光雕秀。

重慶「銅梁火龍」表演在南投燈會爆紅，隊員利用生鐵熔化成攝氏上千度鐵水，往空中打出熾熱火花，煙與火交織，被網友稱為燈會最強演出，日前傳出彰化縣政府有意邀演一場，王惠美證實說，活動2月19日閉幕當天將邀銅梁火龍團隊演出，歡迎民眾把握機會欣賞。

行政院農業委員會農糧署中區分署長王安石說，農糧署與彰化合辦「花在彰化」13年，花卉是彰化非常重要產業，全國1萬4000多公頃花卉種植面積，彰化占5000多公頃，平均每3朵花就有1朵產自彰化，所以當然要來彰化賞花、享用美食。

根據彰化縣政府農業處資料，花卉主題館配合生肖豬年，結合彰化地景和活動規劃，以多種花卉及充滿年節氣氛的可愛豬造型圖示，讓遊客進場就能感受花卉展覽氣勢，營造整體視覺饗宴，展館內設有食農教育體驗區，規劃地方農特產品製作體驗與導覽解說，讓民眾認識彰化縣農產品來源及體驗農業樂趣。