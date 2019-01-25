王惠美就任滿月 民進黨團質疑建設都「會沒」

2019-01-25 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



今天是彰化縣長王惠美就任滿一個月，民進黨彰化縣議會黨團今天上午舉行記者會，抨擊王惠美上任以來，只有政治考量，推翻前任縣長施政，校園保全沒了、綠能沒了，連學童營養午餐都要檢討，如果再不提出具體政策作為，彰化的建設「都會沒」；彰化縣政府回應表示，一切依法行政，並無政治力介入。

民進黨彰化縣議會黨團共有8名議員出席記者會，總召尤瑞春說，王惠美縣長頻頻喊縣府財政困難，因此學童營養午餐、校園保全都要檢討，但是卻拒絕前縣長魏明谷好不容易打下的離岸風電基礎，而離岸風電營運的稅收，不就是最好的財源，不開源怎麼會有建設，呼籲王惠美停止政黨內鬥，以全民利益為優先。

針對谷歌台灣資料中心設在彰濱工業區，但谷歌宣布在台灣購買10MW(千瓩)的再生能源電力，太陽能電廠卻是設在遠在100公里外的台南，對於積極發展太陽能綠電的彰化縣是一大打擊。

縣議員賴澤民今天也在記者會中，批評王惠美因政治考量，影響彰化綠能發展，造成谷歌依規定買綠電，卻要到台南購買才能營運，讓彰化很丟臉，而彰化擁有最好發展綠能條件，希望王惠美不要有政治考量，應該積極推動綠能，並建立產業鏈。

縣議員黃盛祿、張欣倩、李成濟、莊陞漢等人，也針對縣府重新檢討校園保全一事提出批評，認為漠視校園安全，在年關將屆，造成保全人員失業，要求縣長王惠美要重新思考。

針對民進黨團的批評，在綠能部分，縣府綠經處表示，縣府並沒有反對綠能，離岸風機最終的核定權本來就在中央，今年的躉購費率中央也還沒訂出來，所有的開發商也都還在，中央會審慎考量，不用過度擔心。

有關校園保全，彰化縣政府對於108年度校園保全經費未編列，造成校園安全疑慮的部分，目前已完成盤點學校現有人力，未來由工友、技工、臨時校安人力或替代役男擔任校園門禁管制工作，若無上述校園安全人力，如南興國小等54校，縣府也將全力籌措經費，補助學校在學期中的保全人力，提供給孩子一個安全無慮的學習環境。