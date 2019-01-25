親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

軍方禁限建申請費時擾民 甲安埔居民籲簡化流程

2019-01-25 13:11聯合報 記者黑中亮╱即時報導

軍方本月在甲南海灘軍事管制區內，舉行大規模的反登陸實彈射擊演習。記者黑中亮／攝影
軍方本月在甲南海灘軍事管制區內，舉行大規模的反登陸實彈射擊演習。記者黑中亮／攝影
分享

近日民眾在大甲臉書的社團上反映，重要軍事管制區指定建築線禁限建區域公告新地段，台中市大甲區、大安區與外埔區新增諸多禁限建地段，申請需要準備相當多資料，等待申請結果也要數個月，這樣的情況不僅僅是擾民，當這麼多地段被劃入，亦嚴重衝擊地方的都市發展。

市議員施志昌接獲陳情後，不少民眾與代書均表示，因申請流程與時間較長，且耗費不貲，許多申請人甚感不便，對於都市發展亦影響甚大，邀集軍方及都發局代表召開建議簡化「重要軍事管制區指定建築線須會辦軍方」相關流程說明會，建議新公告區域新建築高度在30公尺以下，由地方政府審查即可，不必會軍方縮短流程，獲得各方的共識。

陸軍十軍團指出，未來若有新的建築高度在30公尺以下，且位於新的公告地段，可以由地方政府亦即都發局審查，但若是原公告地段，如大甲區劍井段、大安區上鐵山段、下鐵山段，因為受限地段的地勢高度，不論建築高度均須送軍方複審，此點中市都發局也欣然同意。

施志昌說，依據國安法可以理解為了國家安全設立重要軍事管制區，指定建築線禁限建區域的重要性，但由於一次劃入這麼多區域，讓許多民眾、代書等相當困擾，尤其是當民眾自有地要自建或有新的建案，都必須送審，特別是公告新地段中，相當多原本沒有被納入的地段被納入，其中大甲原本只有劍井段，這次公告多出了32地段，尤其大甲溪南超過九成均被納入。

而外埔原本僅有上鐵山與下鐵山段兩個地段被納入，去年底則新增5個地段，大安原本並無地段被納入，此次則有6個地段被納入，讓甲安埔地區居民十分困擾，影響地方發展。

大甲原本只有劍井段被列入軍事管制區，這次公告多出了32地段，尤其大甲溪南超過九成...
大甲原本只有劍井段被列入軍事管制區，這次公告多出了32地段，尤其大甲溪南超過九成均被納入。記者黑中亮／翻攝
分享
市議員施志昌上午邀集軍方及都發局代表召開建議簡化「重要軍事管制區指定建築線須會辦...
市議員施志昌上午邀集軍方及都發局代表召開建議簡化「重要軍事管制區指定建築線須會辦軍方」相關流程說明會。記者黑中亮／攝影
分享

【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

名字有英、文、國、瑜、哲、明、溱 春節免費遊渡假村

2019-01-25 20:36

王惠美施政滿月挨轟 彰縣府反駁

2019-01-25 18:44

春節哪裡去？「花在彰化」賞花看光雕

2019-01-25 18:27

陳鴻上菜在潭雅 在地食材化身年菜私房料理

2019-01-25 18:01

影／全國僅5輛草猛機踏車 想看就來彰化古月館老機車展

2019-01-25 15:15

諷夾娃娃機亂象議員送飛機杯 林明溱：我有保溫杯

2019-01-25 13:39

王惠美就任滿月 民進黨團質疑建設都「會沒」

2019-01-25 13:38

台中龍津高中改制卻無校舍 今興建綜合教學大樓

2019-01-25 12:40

中市區長陳小菲巧思 公園小山丘變身最長溜滑梯

2019-01-25 11:31

旭光空手道隊缺訓練、生活費 立委爭取補助制度化

2019-01-25 10:58

好康！台中烏日26日上午9時免費拔蘿蔔又送袋子

2019-01-25 09:29

彰縣民政處長賴致富 推「好孕包」祝福新人

2019-01-25 00:04

中市回收生廚餘發電 「生熟不分」大問題

2019-01-24 23:57

離岸風電喬解套 王惠美：要看中央「誠意」

2019-01-24 23:43

看問題／敬老卡拚命刷…改革要盡快

2019-01-24 23:36

中市敬老卡搭乘「小黃」 3車隊喊暫緩

2019-01-24 23:28

偏鄉企業長期回饋家鄉 默默照顧獨老和獎學金助學

2019-01-24 21:17

員林第一市場日據時期建築 首辦年貨大街

2019-01-24 20:31

台灣小姐「飛上天」為選拔活動造勢 驚叫聲連連

2019-01-24 18:00

台中海空雙港新航線 4月直航澎湖、馬尼拉

2019-01-24 17:48

「鏡看南投」微電影比賽 冠軍突破框架

2019-01-24 16:58

春節國道塞到市區 盧秀燕向交通部喊話

2019-01-24 16:44

今年來早了！田中兩甲蜀葵花海正怒放

2019-01-24 14:52

中市立委補選 游錫堃：支持王義川讓國際放心

2019-01-24 11:22

台中立委補選綠要熱藍放冷 沈智慧：用選票打敗蔡政府

2019-01-24 11:05

藍綠議員都聲援 中市敬老卡搭小黃應開放所有車隊

2019-01-24 11:01

影／百輛小黃集結台中市府 抗議敬老卡獨厚特定車隊

2019-01-24 10:38

抗議敬老卡搭小黃獨厚特定品牌 台中200計程車包圍市府

2019-01-24 10:16

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

國小營養午餐1餐18元 林佳新痛罵：什麼狗屁政府？

2019-01-25 16:37

校長就愛賓士車？ 新北國中校長被爆擁5輛賓士輪停校園

2019-01-25 11:14

高雄發10元發財金 游淑慧：韓國瑜市府別搶功

2019-01-25 09:28

好康！台中烏日26日上午9時免費拔蘿蔔又送袋子

2019-01-25 09:29

5輛賓士車停學校 校長承認疏失提早退休

2019-01-25 20:43

日本唯一駐台公務員 阿部真行獲續留台南了

2019-01-25 18:37

房東注意！高市首創要求出租前裝住警器 最高罰3萬

2019-01-25 13:10

網路訂餐外送服務大出包 網友瘋搶0元披薩

2019-01-25 13:37

林燕祝質詢稱「有團體叫NGO」 網友：有家電視台叫SNG

2019-01-25 17:28

新北警新公文系統 刑警怒：移送書輸不進，人犯出不去

2019-01-25 13:57

影／愛車來這洗「春節不加價」 還能助身障者自立

2019-01-25 15:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top