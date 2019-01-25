軍方禁限建申請費時擾民 甲安埔居民籲簡化流程

2019-01-25 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



軍方本月在甲南海灘軍事管制區內，舉行大規模的反登陸實彈射擊演習。記者黑中亮／攝影 分享 facebook

近日民眾在大甲臉書的社團上反映，重要軍事管制區指定建築線禁限建區域公告新地段，台中市大甲區、大安區與外埔區新增諸多禁限建地段，申請需要準備相當多資料，等待申請結果也要數個月，這樣的情況不僅僅是擾民，當這麼多地段被劃入，亦嚴重衝擊地方的都市發展。

市議員施志昌接獲陳情後，不少民眾與代書均表示，因申請流程與時間較長，且耗費不貲，許多申請人甚感不便，對於都市發展亦影響甚大，邀集軍方及都發局代表召開建議簡化「重要軍事管制區指定建築線須會辦軍方」相關流程說明會，建議新公告區域新建築高度在30公尺以下，由地方政府審查即可，不必會軍方縮短流程，獲得各方的共識。

陸軍十軍團指出，未來若有新的建築高度在30公尺以下，且位於新的公告地段，可以由地方政府亦即都發局審查，但若是原公告地段，如大甲區劍井段、大安區上鐵山段、下鐵山段，因為受限地段的地勢高度，不論建築高度均須送軍方複審，此點中市都發局也欣然同意。

施志昌說，依據國安法可以理解為了國家安全設立重要軍事管制區，指定建築線禁限建區域的重要性，但由於一次劃入這麼多區域，讓許多民眾、代書等相當困擾，尤其是當民眾自有地要自建或有新的建案，都必須送審，特別是公告新地段中，相當多原本沒有被納入的地段被納入，其中大甲原本只有劍井段，這次公告多出了32地段，尤其大甲溪南超過九成均被納入。