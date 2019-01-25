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台中龍津高中改制卻無校舍 今興建綜合教學大樓

2019-01-25 12:40聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市龍津高中今天動土興建第一期綜合教學大樓。圖／台中市政府提供
台中市龍津高中今天動土興建第一期綜合教學大樓。圖／台中市政府提供
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台中市龍津高中前年改制招生至今，因沒有自己的校舍，高中部學生仍在國中部教室上課，為提供完善教育環境，台中市政府教育局補1億4780萬元，今天動土興建第一期綜合教學大樓。教育局表示，未來將持續打造優質教學環境，落實教育資源區域均衡。

今天的動土儀式，包括教育局長楊振昇、龍津高中校長賴炘棠、立委顏寬恒、市議員林孟令、張家銨、前議長林士昌等人皆到場共同見證，並為工程祈福。

教育局說，龍津高中鄰近台中國際港、台中國際機場，以國際教育、海洋體驗及生活美學為特色發展重點，並與靜宜大學、大葉大學策略聯盟，舉辦國際營隊、科學營隊及與外籍生交流等，也著重特殊專長的養成，國、高中部設立體育班及美術班，高中第一期綜合教學大樓完工啟用後，將提供學生多元體驗及發展。

教育局指出，龍津高中第一期教學大樓將興建5層樓，有高中部普通教室18間、專科教室6間、行政辦公室7間及會議室2間，為提升教育品質，持續建置多功能教室及裝設冷氣，提供師生舒適優質的學習環境。

龍津高中校長賴炘棠說，感謝市府每年核定龍津高中約300萬元經費，改善學校設備，並規劃3年內逐年添購改制高中所需相關教學設備，以精進卓越的教育品質，追求創新教育。

台中市龍津高中今天動土興建第一期綜合教學大樓。圖／台中市政府提供
台中市龍津高中今天動土興建第一期綜合教學大樓。圖／台中市政府提供
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