旭光空手道隊缺訓練、生活費 立委爭取補助制度化

2019-01-25 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



國內運動選手多面臨受訓生活費不足問題，立委蔡培慧將跨部會召集研議讓生活補助制度化。記者賴香珊／攝影 分享 facebook

南投縣旭光高中空手道隊培育國手，獲獎無數，校內訓練環境和硬體設施雖逐年改善，但選手生活和移地訓練費用仍匱乏，立委蔡培慧以專案爭取136萬元，更要跨部會商議把體育訓練生活費納入政策制度化。

蔡培慧表示，國家資源多挹注在體育訓練和設備，而忽略選手受訓時的生活照顧，像旭光空手道隊成員逾半來自原鄉或弱勢、單親、隔代等家庭，經濟狀況不佳，面對離家住校生活或移地訓練等費用負擔沉重，因此協助向原民會專案爭取經費。

原住民委員會副主委伊萬‧納威昨天與蔡、縣空手道委員會主委許阿甘和多位民代赴旭高關心選手狀況；許阿甘說，蔡立委近年為旭光成功爭取興建空手道館、更新重力訓練器材共逾4千萬元補助金，但要照顧80多名隊員，生活費真的捉襟見肘。

旭光高中校長何光明也說，校方全力發展空手道運動，今年更有21人入圍國手，但多數成員因經濟弱勢，生活起居皆由教練和學校照料，校方也傾盡各種資源幫助選手，只是各方面經費仍不足，因此希望能有長期規劃且連續性方案改善狀況。

伊萬‧納威則表示，協助和陪伴原鄉孩子求學或受訓，原民會責無旁貸，因此核准該校以專案補助136萬元支應空手道隊選手移地訓練和生活費用，針對常態性補助生活相關經費部分，也將會與各部會討論出具體政策協助補助各類體育項目。