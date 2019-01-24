偏鄉企業長期回饋家鄉 默默照顧獨老和獎學金助學

2019-01-24 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



從彰化縣芳苑鄉發跡的富味鄉食品公司，商請芳苑鄉公所提供全鄉低收入戶名冊及曾申請過急難救助的鄉民名單，每戶發送2斗白米及現金紅包5000元；總經理劉兆華說，今年富味鄉擴大公益，贊助「華山基金會芳苑區愛心年菜活動」，發送年菜給芳苑73名老人提前過年，元宵節前還會加贈湯圓。

芳苑鄉公所主任秘書王文欽說，富味鄉長年來對芳苑鄉的寒冬送暖與路燈認養活動一直都大力支持，對在地學校和弱勢團體也特別關照，是熱心公益的優良企業。目前芳苑鄉尤其需要老人營養午餐供應以及獨居老人照護，期盼有更多企業一同投入在地公益。

劉兆華說，春節前購買年菜是很平常的事，但對弱勢族群而言卻是奢侈品，因此與華山基金會合作，讓芳苑每名清寒長輩都能享用澎湃年菜，菜色有國宴宜蘭西魯肉、團圓富貴粉蒸肉、鮮菇松露雞湯…等9道好菜，讓他們感受社會的溫暖。

富味鄉參與公益一向不遺餘力，像是花蓮、臺南發生地震，立刻在第一時間捐助百萬現金作為賑災使用。劉兆華說，2011年間公司成立「公益信託富味鄉百川社會福利基金」回饋鄉親，過年前贊助白米、發紅包的活動已持續做了第八年。

公益信託富味鄉百川社會福利基金提供協助的項目，包括當地民眾遇緊急變故，都可申請經濟援助，歷年來已做過喪葬補助、急難救助、學童課後照顧、獎助學金補助、社區老人午餐及活動捐助。