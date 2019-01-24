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台灣小姐「飛上天」為選拔活動造勢 驚叫聲連連

2019-01-24 18:00聯合報 記者賴香珊╱即時報導

台灣小姐選拔將在今年3月底登場，其中選美佳麗的國服、泳裝比賽預定5、6月分別在南投縣埔里及日月潭辦理，主辦單位今找來歷屆台灣小姐到埔里鎮虎頭山飛行場，搭乘飛行傘為活動造勢，也宣告台灣小姐選拔賽正式開跑。

台灣小姐選拔每2年1屆，今年已邁入第10屆，賽事將在3月底進行北、中、南區初賽，4月在台北複選，5、6月則在埔里、日月潭有國服（含原住民、客家服裝）和外景泳裝賽，7月將移師高雄舉辦總決賽，報名從今起至3月5日止。

主辦台姐選拔的中華民國美容美學發展協會為此籌組委員會，也與南投縣觀光協會合作，今就在「台灣之心」埔里虎頭山辦理記者會，邀請埔里出身的第9屆冠軍高曼容和5名他屆獲獎佳麗出席走秀，更讓她們「飛上天」創造話題性。

「助跑後跳下去，滿可怕的！」起飛前，有佳麗興奮尖叫，有的則嚇到噤聲，高曼容說，自己怕高，從未嘗試過飛行傘，要飛前很緊張，最後克服障礙勇敢嘗試，第一次從空中看見家鄉之美，盼透過賽事讓家鄉成為焦點，她會全力協助宣傳。

南投縣觀光協會理事長茆晉詳說，希望台灣小姐選拔活動到埔里舉辦能成功連結當地觀光、產業，帶動地方觀光發展，認識埔里的美；台灣小姐選委會主委潘逢卿則說，凡年滿17至28歲、身高164公分以上、學歷高中職以上女性均可報名。

第10屆台灣小姐選拔將開跑，今邀請歷屆獲獎佳麗走秀，更讓她們「飛上天」創造話題性...
第10屆台灣小姐選拔將開跑，今邀請歷屆獲獎佳麗走秀，更讓她們「飛上天」創造話題性。記者賴香珊／攝影
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南投縣觀光協會理事長茆晉詳（右2）與歷屆台灣小姐一起為今年的台灣小姐活動造勢宣傳...
南投縣觀光協會理事長茆晉詳（右2）與歷屆台灣小姐一起為今年的台灣小姐活動造勢宣傳。記者賴香珊／攝影
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第10屆台灣小姐選拔將開跑，今邀請歷屆獲獎佳麗走秀，更讓她們「飛上天」創造話題性...
第10屆台灣小姐選拔將開跑，今邀請歷屆獲獎佳麗走秀，更讓她們「飛上天」創造話題性。記者賴香珊／攝影
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第10屆台灣小姐選拔將開跑，今邀請歷屆獲獎佳麗走秀，更讓她們「飛上天」創造話題性...
第10屆台灣小姐選拔將開跑，今邀請歷屆獲獎佳麗走秀，更讓她們「飛上天」創造話題性。記者賴香珊／攝影
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第10屆台灣小姐選拔將開跑，今在南投縣埔里虎頭山辦理記者會，邀請歷屆獲獎佳麗走秀...
第10屆台灣小姐選拔將開跑，今在南投縣埔里虎頭山辦理記者會，邀請歷屆獲獎佳麗走秀。記者賴香珊／攝影
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埔里飛行傘
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