春節國道塞到市區 盧秀燕向交通部喊話

2019-01-24 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市長盧秀燕今出席行政院會，針對春節疏運向交通部提建議，盧秀燕說春節國道匝道儀控，常造成平面道路回堵，希望中央能調控，讓國道、平面道路都順暢。交通部長林佳龍會中表示將與地方配合。不過兩人會後步出會場，中間夾著新北市長侯友宜，龍、燕只有握手沒有交談。

台中市正在舉辦台中世界花博，緊接著2020將舉辦世界蘭花展，中央將補助1.7億元。盧秀燕今也向農委會喊話，希望1.7億元補助經費能早日到位，讓市府能加速籌備工作。行政院長蘇貞昌給予正面回應，當場請中央相關部會積極協助市府。

盧秀燕說，有關交通部春節疏運措施，地方會配合中央，但根據往年經驗，交通部為維持國道交通順暢，常會施行地方匝道車流調控、管制，但匝道口常回堵到平面道路，國道車流導被導向快速道路，例如國三烏日匝道封閉措施，車流湧向台74線，平面道路也會回堵。

盧秀燕說，台中正在辦花博，春節人潮會增加，市府已提前規劃車潮分流、大眾運輸接駁等疏運措施，但通往花博園區的國道1號豐原至大雅、大雅至台中等路段，希望交通部在尖峰時段開放路肩行駛，讓交通更加順暢。