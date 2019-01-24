日本村長品嘗小吃 彰化市長盼肉圓能前進日本

2019-01-24 16:46 中央社 彰化24日電



日本岩手縣野田村長小田佑士等人今天參訪彰化市，彰化市長林世賢充當導遊，帶領小田佑士等人品嘗彰化小吃肉圓和貓鼠麵；林世賢說，希望彰化肉圓能前進日本成為國際小吃。

彰化市立管弦樂團、汐止城市愛樂管弦樂團去年7月應邀前往日本岩手縣野田村，參加台日交流音樂會，野田村因此和彰化市結緣，日方約定今年會組團來彰化市參訪，而野田村組成的參訪團成員包括村長小田佑士等10多人。

小田佑士一行10多人今天上午先抵達彰化市公所，觀賞介紹彰化市的影片，彰化市立管弦樂團也特別在市公所演出，以悠揚的樂聲歡迎來自日本的貴賓，讓小田佑士等人留下深刻印象；小田佑士透過翻譯轉述指出，台灣在東日本大地震時伸出溫暖的手，希望未來和彰化市的交流會更密切。

彰化市長林世賢隨即當起導遊，帶領小田佑士等人前往品嘗彰化市有名的小吃-彰化肉圓以及貓鼠麵，林世賢透過翻譯向小田佑士解釋貓鼠麵裡沒有貓跟老鼠，名稱和老闆的綽號有關，小田佑士等人看到肉圓也很好奇，詢問製作的方法。

林世賢說，彰化市有許多具有特色的小吃，像是肉圓、貓鼠麵和爌肉飯等，許多外縣市的民眾來彰化市遊玩都會指名要來吃小吃，希望有朝一日在縣府協助下，這些彰化小吃能走出台灣，推廣到日本，成為國際小吃。