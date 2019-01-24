立委關心空手道 為選手爭取生活訓練費

2019-01-24 13:49 中央社 南投縣24日電



民進黨立委蔡培慧日前為旭光高中空手道隊向原民會爭取新台幣136萬元生活輔助及國內移地訓練費。蔡培慧說，後續將邀相關部會召開公聽會，致力推動制度性長期支持運動方案。

南投縣立旭光高中空手道隊成立19年培育許多優秀選手，包括雅加達亞運金牌選手谷筱霜、仁川亞運金牌選手辜翠萍，都是旭光高中空手道隊出身。

蔡培慧長期關心並助學校爭取經費，今天再到旭光高中關心選手，並宣布成功爭取經費好消息。

蔡培慧說，第一次探訪旭光高中空手道隊時，選手在地下室訓練，簡陋巧拼鋪成地墊，安全防護不足，因此，她多次邀集教育部、體育署、原住民族委員會實地了解選手需求，並成功爭取3200萬元興建空手道館，及882萬元更新全校師生都可使用的重量訓練器材。

蔡培慧表示，除爭取經費打造國家級空手道館，給選手最好生活與完善訓練環境，也為旭光高中空手道隊向原住民族委員會爭取136萬元今年生活輔助及國內移地訓練費，讓選手吃得好、住得好，才能專注訓練及課業，她會持續照顧隊員生活，助選手為國爭光。

南投縣議員陳宜君說，她的母親許阿甘擔任南投縣體育會空手道委員會主委時，就非常關心南投空手道運動發展，她會秉持母親理念持續關心運動員，要讓偏鄉運動能量發光發熱。

旭光高中校長何光明說，空手道運動是學校特色，今年共有12名選手取得國際賽代表隊代表權，同時在亞洲青少年空手道錦標賽、東亞青少年空手道錦標賽、世界中學技擊類錦標賽等都有亮眼成績，謝謝各界長期關心及大力協助，給學生非常多支持。

長期為選手發展奔走的空手道隊教練黃泰吉表示，空手道隊選手多為原住民學生，更需要政府照顧，非常感謝立委蔡培慧及縣議員陳宜君協助關心。