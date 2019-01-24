中市立委補選 游錫堃：支持王義川讓國際放心

2019-01-24 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市立委補選進入倒數，行政院前院長游錫堃上午到台中市替北區、北屯區候選人王義川掃街時，以美國總統川普簽署了「亞洲再保證倡議法」（ARIA）且法中載明，美國總統應定期辦理對台出售防禦性武器，並鼓勵美國高層官員訪台。表示這即顯示美國對台灣的支持，大家應支持王義川，「讓國際放心」這是這次立委補選的另層意義。

游錫堃說，基於國際和美國對台灣的支持，我們一定要展現給國際放心，也就是說台灣是站在民主這一邊的、是自由民主的燈塔，讓國際聽到台灣的聲音，支持台灣成為一個正常國家。

在游錫堃陪同王義川掃街前，基隆市長林右昌已早一步從上午9時起即陪同王義川到昌平路的金谷市場拜票，他們走進商家和民眾握手，還不忘說：「不好意思，打擾大家用餐」兩人整整把市場頭尾掃了一圈。

林右昌說，從拜票過程可以感受到，選民對王義川的支持比他預期的還熱烈；大家都叫得出他的名字並他加油打氣，尤其他的腿長，當選後一定可以替大家服務。