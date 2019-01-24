藍綠議員都聲援 中市敬老卡搭小黃應開放所有車隊

2019-01-24 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市去年9月開放敬老愛心卡可搭乘計程車、看病抵掛號費後，迄今只有單一車隊能適用，今有超過200輛計程車包圍市府後方的府會園道陳請。記者喻文玟／攝影 分享 facebook 台中市去年9月開放敬老愛心卡可搭乘計程車、看病抵掛號費後，迄今只有單一車隊能適用，今有超過200輛計程車包圍市府後方的府會園道，向市府陳情，藍、綠議員齊力聲援。

國民黨市議員黃健豪說，台中市適用愛心卡的長輩已達34萬人，如果每人每月1000千元，一個月就要3億了，但前市長林佳龍卸任前只編列2億的預算給新市府團隊，根本不夠用，若政策要延續，一定要再追加預算。

黃健豪表示，他競選期間就接到基層計程車業者反彈「只開放給特定車隊」，上任後也有多家在地車隊陳請，他們機器都裝好了，為什麼不能加入？他已函文交通局，雖有正式回函「會開放讓各車隊上線使用」，不過，態度應該更積極，要盡速提出追加預算、開放時程的明確方案。

民進黨市議員黃守達表示，基層計程車司機心聲很重要，「特定」小黃業者可能具企業規模、技術優先，才優先讓他們刷卡，不過，在地車隊和長輩互動、社區連結更緊密，他遇到很多長輩說，長期以來搭計程車都選社區型車隊，司機知道幾點要上車、去哪裡，越多計程車隊加入越好，市府應該儘速規劃。

黃守達表表示，敬老愛心卡的用意是希望長輩出門，加強和社會連結、互動，不論折抵掛號費、計程車使用都是好評的政策，但他建議，未來可和市民卡合併，擴大服務內容。

今天有200家計程車包圍市府，也反映盜刷問題，年輕人持爸媽的卡使用。黃守達說，任何卡片都有到刷問題，興利大於防弊，司機有通報機制防弊。黃健豪則認為，市府應鼓勵司機把關、檢舉盜刷者，可提供獎金；但如果是司機被檢舉配合盜刷，就要被拆機，不能加入服務行列。