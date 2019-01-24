影／百輛小黃集結台中市府 抗議敬老卡獨厚特定車隊

2019-01-24 10:38 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



台中市去年9月開放敬老愛心卡搭乘計程車後，迄今只有單一車隊能適用，今有超過200輛計程車包圍市府後方的府會園道，向市府陳情。業者要求，全面暫緩敬老卡搭計程車的福利，等到全面裝機後再重新開放，否則28日會發動更大規模抗爭。台中市交通局專委許昭琮出面接受陳情，許昭琮說，現有的福利政策會持續，其他車隊只要完成裝機、驗證與簽約，也可以加入服務行列。

台中敬老愛心卡搭計程車，去年9月底開放迄今，只有台灣大車隊可提供服務，中華大車隊、大都會衛星車隊、台中無線車隊今召集200多輛計程車，集結在市府後方的府會園道，批評市府只開放台灣大車隊參與，根本就是圖利財團。

大都會衛星台中區副理徐志揚說，大都會有500多名會員，去年11月已經完成裝機，到現在市府仍不開放敬老卡付款，即使換了市長，新市府也提不出原因，眼看著車隊會員流失，客人減少了30%，都被台灣大車隊搶走了。