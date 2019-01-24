影／百輛小黃集結台中市府 抗議敬老卡獨厚特定車隊
台中市去年9月開放敬老愛心卡搭乘計程車後，迄今只有單一車隊能適用，今有超過200輛計程車包圍市府後方的府會園道，向市府陳情。業者要求，全面暫緩敬老卡搭計程車的福利，等到全面裝機後再重新開放，否則28日會發動更大規模抗爭。台中市交通局專委許昭琮出面接受陳情，許昭琮說，現有的福利政策會持續，其他車隊只要完成裝機、驗證與簽約，也可以加入服務行列。
台中敬老愛心卡搭計程車，去年9月底開放迄今，只有台灣大車隊可提供服務，中華大車隊、大都會衛星車隊、台中無線車隊今召集200多輛計程車，集結在市府後方的府會園道，批評市府只開放台灣大車隊參與，根本就是圖利財團。
大都會衛星台中區副理徐志揚說，大都會有500多名會員，去年11月已經完成裝機，到現在市府仍不開放敬老卡付款，即使換了市長，新市府也提不出原因，眼看著車隊會員流失，客人減少了30%，都被台灣大車隊搶走了。
台中市交通局表示，現有政策不會暫緩，以免對老人的服務中斷，去年因為台灣大車隊率先裝機完成，才會先開放，只要裝機、驗證完成，與交通局簽約後，就可以加入服務行列；相關弊端市府會嚴加查緝，只要抓到就列入黑名單，除了車隊會罰款，最嚴重會吊銷駕駛的營業登記。
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