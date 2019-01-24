抗議敬老卡搭小黃獨厚特定品牌 台中200計程車包圍市府

2019-01-24 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市去年9月開放敬老愛心卡搭乘計程車後，迄今只有單一車隊能適用，今有超過200輛計程車包圍市府後方的府會園道，向市府陳情。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 台中市去年9月開放敬老愛心卡搭乘計程車後，迄今只有單一車隊能適用，今有超過200輛計程車包圍市府後方的府會園道，向市府陳情。業者要求，全面暫緩敬老卡搭計程車的福利，等到全面裝機後再重新開放，否則28日會發動更大規模抗爭。台中市交通局專委許昭琮出面接受陳情，許昭琮說，現有的福利政策會持續，其他車隊只要完成裝機、驗證與簽約，也可以加入服務行列。

台中敬老愛心卡搭計程車，去年9月底開放迄今，只有台灣大車隊可提供服務，中華大車隊、大都會衛星車隊、台中無線車隊今召集200多輛計程車，集結在市府後方的府會園道，批評市府只開放台灣大車隊參與，根本就是圖利財團。

大都會衛星台中區副理徐志揚說，大都會有500多名會員，去年11月已經完成裝機，到現在市府仍不開放敬老卡付款，即使換了市長，新市府也提不出原因，眼看著車隊會員流失，客人減少了30%，都被台灣大車隊搶走了。

徐志揚說，敬老卡刷計程車上路後，傳出不少弊端，有年輕人拿長輩的敬老卡搭計程車，甚至傳出有司機手上有好幾張卡，趁空擋就在刷敬老卡，還有老人拿敬老卡來換現金，市府應該嚴格查緝。

台中無線負責人賴美惠說，去年8月就提出申請，到現在還是申請不到，找交通局陳情也沒有答案，他們要求局長要出面解決，不然現在生意掉了20%，會員也逐漸流失；台中有34萬張敬老卡，每月有1000元額度，如果刷光每月有3億多，不能只獨厚單一車隊。

業者表示，他們要求暫緩敬老卡刷計程車，如果市府28日不暫停，計程車業者會發動更大規模的抗爭，等到全面裝機後，再重新開放。